В Netflix падат директорски глави: Интересът на зрителите се губи

Netflix пише нов сценарий за развитието си, съобщава "The Wall Street Journal". Миналата седмица компанията внезапно смени директорката, отговаряща за съдържанието, Бела Баджария само часове след съкращаването на 1000 служители, за което самата тя е помогнала. В понеделник поста си загуби и ръководителят на филмовото подразделение Дан Лин. Отстраняването на двама от водещите творчески ръководители показва, че управлението на стрийминг гиганта вижда необходимост от основна промяна в предлаганото съдържание.

Според запознати съизпълнителният директор Тед Сарандос от месеци се оплаква пред колеги, че американците прекарват по-малко време в гледане на Netflix, а платформата не предлага достатъчно нови хитови сериали. Той е заявил също, че иска компанията, която експериментира с всичко - от видеоигри до подкасти - да засили основното си предложение от сериали и филми.

Във вторник Netflix трябва да представи финансовите си резултати за третото тримесечие и да се опита да отговори на въпросите на инвеститорите за стратегията си.

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Проблемите в компанията, която постави началото на стрийминг революцията в Холивуд, се натрупват от известно време. Тя изпитва затруднения да създава хитове от мащаба на "Stranger Things" и "Squid Game". Подобно на много други медийни компании, Netflix се бори за вниманието на публика, която прекарва все повече време в YouTube и TikTok.

Акциите на компанията са под натиск след започналия миналата година неуспешен опит да придобие филмовите и телевизионните студиа на Warner Bros Discovery и HBO Max. Инвеститорите възприеха сделката като признак на слабост за компания, чиито ръководители дълго твърдяха, че предпочитат да изграждат бизнес, вместо да купуват. Акциите ѝ са поевтинели с над 40% спрямо година по-рано, приблизително когато започна опитът за придобиване.

Трудности да се задържи интересът на зрителите

Снимка: Getty Images

Според аналитичната компания "Антена" до края на септември платформата не е отчела нетен ръст на абонатите в САЩ през нито един месец от годината. "Антена" проследява покупките на абонаменти от американски потребители чрез източници като извлечения по кредитни карти, но не включва абонаментите, продавани чрез пакетни предложения на партньори. Netflix не публикува броя на абонатите си от началото на 2025 г. Говорителка на компанията оспори данните на "Антена", като заяви, че те "не отразяват представянето на бизнеса на Netflix".

В началото на есента компанията започна преструктуриране, известно вътрешно като "Проект Меридиан". Според запознати ръководството е обсъждало съкращаване на до 10% от работните места, но след разговори с ръководителите на подразделенията се е спряло на 6%.

В сряда сутринта Сарандос и другият съизпълнителен директор Грег Питърс изпратили съобщение за съкращенията. До 14 ч. същия ден освободените служители вече нямали достъп до служебната си електронна поща, разказват запознати. Часове по-късно Сарандос уведомил Баджария, че също е освободена.

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В четвъртък Netflix обяви, че тя ще бъде заменена от Питър Райс, дългогодишен ръководител в Disney и Fox с богат опит в киното, телевизията и спорта. Райс започва работа тази седмица и ще управлява глобален бюджет за съдържание от около 20 милиарда долара, обхващащ сериали, риалити и други несценарни формати, филми и събития на живо, включително спорт.

В събота вечерта Лин е бил забелязан със Сарандос на бляскавата галавечер на Музея на Американската филмова академия, където Тейлър Суифт пя пред холивудския елит. В неделя той присъства на прожекция в централата на Netflix на "La Bola Negra" - филм, смятан за претендент за "Оскар".

В понеделник компанията обяви, че Лин, известен преди това като продуцент на "Лего: Филмът" и "То", напуска. Райс временно ще поеме функциите му до избора на нов ръководител на филмовото подразделение.

Гигант в индустрията

Снимка: Envato

Netflix остава най-влиятелната компания при абонаментните стрийминг услуги. Според "Антена" делът на американските абонати, които прекратяват абонамента си, продължава да бъде най-ниският в сектора - едва 2,1% през септември. През второто тримесечие компанията отчете двуцифрен процентен ръст на приходите във всички региони.

Според вътрешното съобщение за съкращенията, видяно от "The Wall Street Journal", Netflix се движи в съответствие с обявената годишна прогноза. Компанията цели ръст на приходите от 13–14% и оперативен марж от 31,5% през тази година.

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Платформата разширява съдържанието си, за да увеличи времето, което зрителите прекарват в нея. Някои нови категории, като спортните предавания на живо, се представят по-добре от други, например видеоигрите. Според скорошен вътрешен документ едва 3,5% от абонатите играят игрите на Netflix всеки месец. Това направление изостава с около 10% от целите си за обхват и ангажираност през 2026 г.

Видеоподкастите и съдържанието от онлайн създатели позволиха на платформата да добави стотици часове програми на значително по-ниска цена от тази на игралните сериали. При последното представяне на финансовите резултати Сарандос подчерта, че развитието на новите формати изисква време и че те са "еволюционни, а не революционни".

Промяна на подхода

Снимка: Getty Images

Спадът на зрителската ангажираност възобнови стар спор в компанията: дали абонатите не гледат повече заради съдържанието, създавано в Лос Анджелис, или заради алгоритъма за препоръки, управляван от инженерите в Северна Калифорния?

Ръчната намеса в препоръките на алгоритъма дълго беше забранена. През последните месеци обаче тя се използва все по-често, тъй като ръководителите се опитват да увеличат гледаемостта на определени предавания и нови видове съдържание. Според един от източниците напоследък компанията е престанала да дава предимство на игрите и подкастите, като отново поставя акцент върху филмите и сериалите.

Ръководството обсъжда и промяна в графика за пускане на някои продукции, за да поддържа по-дълго интереса към тях. Обикновено Netflix публикува всички епизоди на един сезон наведнъж, докато много конкуренти предлагат нов епизод всяка седмица. Сарандос се противопоставя на промяната. Според компанията собствените ѝ данни показват, че абонатите предпочитат да получават целия сезон наведнъж.

Netflix е обсъждала също възможността потребителите да се абонират за други услуги, като Peacock на NBC Universal, през нейното приложение, както и добавянето на телевизионни канали на живо. Във Франция платформата вече предоставя на абонатите си достъп до програмите на TF1, включително новини.

Друга промяна е залогът върху широко киноразпространение на определени филми. Досега компанията пускаше повечето продукции директно онлайн, а ограничен брой получаваха няколкоседмични прожекции в малко киносалони.

Филми като "Charlie vs. the Chocolate Factory" и "Narnia: The Magician’s Nephew" ще бъдат показани в кината по света най-малко 45 дни преди да станат достъпни за домашно гледане - стратегия, обичайна за традиционните студиа, предава БГНЕС.