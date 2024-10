Огромна коронарна дупка изпраща най-силната магнитна буря за годината (ВИДЕО И ГРАФИКА)

Много силни магнитни бури до клас G4 и дори по-силни се очакват да достигнат Земята на 10 и 11 октомври 2024 г. Те може да станат и най-продължителните през настоящата година.

Учените отбелязват, че засилването на бурята е свързано с въздействието на огромна коронарна дупка около 300 хил. км, образувала се в северното полукълбо на Слънцето.

🚨 Incoming Solar Storm! 🚨



A powerful X1.8 solar flare just erupted, and its impact is heading straight for Earth! 💥🌍 Check out the latest SOHO observatory video—stunning cosmic rays (those bright streaks) are everywhere! This is due to an "S2" class radiation storm that’s… pic.twitter.com/2VqZaDibFj