Пълно замръзване или колапс на Вселената: Учените са по-близо до разрешаването на мистерията на тъмната енергия

Слабото излъчване от ранната Вселена би могло да помогне за разрешаването на мистерията на тъмната енергия - мистериозната сила, ускоряваща разширяването на Космоса.

Мистерията с тъмната материя - учените са на крачка от нейното разрешаване

Водородът е най-разпространеният химичен елемент във Вселената. Учените могат да го използват, за да разрешат една от основните мистерии на астрономията. Учените не знаят със сигурност какво е тъмната енергия - мистериозната сила, която причинява ускореното разширяване на Вселената - и до какво може да доведе по-нататъшната ѝ еволюция. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal, пише Space.

Тъмната енергия е мистериозна сила, която ускорява разширяването на Вселената. Тя е започнала да действа, когато разширяването на пространството, причинено от Големия взрив, се е забавило. Астрономите искат да разберат откъде идва тъмната енергия, какво представлява тя и до какво може да доведе по-нататъшната ѝ еволюция.

Тъмната енергия в момента съставлява 68% от общата материя и енергия във Вселената. Натрупването на тъмна енергия може да доведе до пълно замръзване или разкъсване на Вселената. От друга страна, ако тъмната енергия отслабне и позволи на гравитацията да поеме контрол, Вселената може да се срине в сингулярност, подобна на тази, която е съществувала преди Големия взрив.

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Учените казват, че водородът може да помогне в изучаването на тъмната енергия. Той е най-разпространеният химичен елемент във Вселената и суровината за образуването на звезди. Слабото радиоизлъчване на водорода ни позволява да разберем как материята е разпределена в Космоса.

Изследователи са започнали да използват нов метод за изучаване на разпределението на водорода в ранната Вселена, използвайки мощния радиотелескоп CHIME в Канада. Те вярват, че водородното излъчване би могло евентуално да помогне за разкриването на мистерията на тъмната енергия.

Астрономите разполагат с данни за разпределението на водорода в епоха, когато Вселената е била на 5 милиарда години, но се надяват да получат данни от епоха, когато Вселената е била на 3 милиарда години. Учените припомнят, че тя съществува от почти 14 милиарда години.

Резултатите от изследването показват, че преди около 9 милиарда години около 2% от водорода във Вселената е бил под формата на неутрални атоми, което като цяло е в съответствие с други измервания. Анализът на разпределението на този водород открива нов начин за проверка на теориите за формирането и еволюцията на галактиките, както и за разширяването на Вселената.

Наскоро друго проучване показа, че че разширяването на Вселената не се ускорява и следователно няма нужда от съществуването на тъмна енергия, за да го обясни. До това заключение стигнаха учени от Оксфордския университет. Те твърдят, че не само тази мистериозна енергия не съществува, но и разширяването на Вселената не се ускорява.