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"Руският Starlink" се оказа слаб в... Космоса: Сателити губят височина и ще излязат от орбита

13 октомври 2026, 14:10 часа 818 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
"Руският Starlink" се оказа слаб в... Космоса: Сателити губят височина и ще излязат от орбита

Пореден неуспех за руската алтернатива на сателитната комуникационна мрежа Starlink на Илон Мъск - два руски спътника от серията „Рассвет“ излизат от орбита, след като не успяха да повишат височината си. Спътниците №17 и №23 от изстреляната през юли партида бързо губят височина. По-конкретно, №17 се намира от едва на около 245 км и спада със средно 1,7 км на ден, като вероятно ще навлезе в атмосферата в рамките на няколко седмици, ако двигателите му не успеят да се задействат.

Един спътник от по-ранната партида от март вече изгоря през месец юни.

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Откази на двигателите

„Рассвет“ бе създаден от „Бюро 1440“ като руски отговор на Starlink, след като компанията на Мъск SpaceX прекъсна достъпа до сателитната интернет комуникация на руските военни в Украйна. Той е изстрелял 38 спътника в две партиди до момента, за да може да подпомогне координацията на армията във водената от диктатора Владимир Путин агресивна война.

Повечето спътници се издигат нормално към височина от 500–540 км, но повтарящи се откази на двигателите при част от тях забавят напредъка, обобщава турската платформа Clash Report, която следи изкъсо военните действия по света.

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Покритието остава ограничено до кратки ежедневни прозорци, а не до непрекъснато обслужване, като постигането на търговските цели е отложено най-рано за 2027 г.

В началото на септември, позовавайки се на данни от сателитния тракер N2YO, изследователите от американския Институт за изучаване на войната (ISW) заявиха, че втората партида от 16 сателита „Рассвет“ е била изстреляна на 19 юли. Към 31 август нито един от тях не беше достигнал планираната оперативна височина от 550 километра.

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Повечето от спътниците са се установили на височина от 300 до 400 километра, което е значително по-ниско от планираните 870 км. ISW тогава отбеляза, че поне два от тях са на траектория, която ще ги върне в земната атмосфера - вероятно става дума именно за №17 и №23.

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Русия Starlink война Украйна Рассвет руски сателити
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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