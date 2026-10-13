"Руският Starlink" се оказа слаб в... Космоса: Сателити губят височина и ще излязат от орбита

Пореден неуспех за руската алтернатива на сателитната комуникационна мрежа Starlink на Илон Мъск - два руски спътника от серията „Рассвет“ излизат от орбита, след като не успяха да повишат височината си. Спътниците №17 и №23 от изстреляната през юли партида бързо губят височина. По-конкретно, №17 се намира от едва на около 245 км и спада със средно 1,7 км на ден, като вероятно ще навлезе в атмосферата в рамките на няколко седмици, ако двигателите му не успеят да се задействат.

Един спътник от по-ранната партида от март вече изгоря през месец юни.

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Откази на двигателите

„Рассвет“ бе създаден от „Бюро 1440“ като руски отговор на Starlink, след като компанията на Мъск SpaceX прекъсна достъпа до сателитната интернет комуникация на руските военни в Украйна. Той е изстрелял 38 спътника в две партиди до момента, за да може да подпомогне координацията на армията във водената от диктатора Владимир Путин агресивна война.

Повечето спътници се издигат нормално към височина от 500–540 км, но повтарящи се откази на двигателите при част от тях забавят напредъка, обобщава турската платформа Clash Report, която следи изкъсо военните действия по света.

Two Russian Rassvet satellites are falling out of orbit after failing to raise altitude, the latest setback for Moscow’s Starlink alternative. Satellites No. 17 and No. 23 from the July batch are in rapid decay — No. 17 at just ~245 km and dropping ~1.7 km/day, with reentry likely in weeks if thrusters can’t fire. One satellite from the earlier March batch already burned up in June. Rassvet, built by Bureau 1440 as Russia’s answer to Starlink after SpaceX cut off Russian military access in Ukraine, has launched 38 satellites across two batches. Most are ascending normally toward ~500–540 km, but repeated propulsion failures on a subset are slowing progress. Coverage remains limited to brief daily windows rather than continuous service, with commercial targets pushed to 2027 at the earliest. — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Покритието остава ограничено до кратки ежедневни прозорци, а не до непрекъснато обслужване, като постигането на търговските цели е отложено най-рано за 2027 г.

В началото на септември, позовавайки се на данни от сателитния тракер N2YO, изследователите от американския Институт за изучаване на войната (ISW) заявиха, че втората партида от 16 сателита „Рассвет“ е била изстреляна на 19 юли. Към 31 август нито един от тях не беше достигнал планираната оперативна височина от 550 километра.

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Повечето от спътниците са се установили на височина от 300 до 400 километра, което е значително по-ниско от планираните 870 км. ISW тогава отбеляза, че поне два от тях са на траектория, която ще ги върне в земната атмосфера - вероятно става дума именно за №17 и №23.