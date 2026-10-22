САЩ за руския военен сателит, приближил се заплашително до американски: Умишлено бе преминат прагът за безопасност в Космоса (ВИДЕО)

Нова, ексклузивна снимка, предоставена на американското издание Axios, показва руския военен сателит "Космос 2612", който се приближи заплашително към спътник, принадлежащ на САЩ, по време на напрегнат инцидент в орбита миналата седмица. Снимката, заснета от компанията за космическо разузнаване Vantor, показва как търговските спътници вече се превръщат в потенциални цели за преследване, заглушаване и евентуално в космически оръжия в геополитически конфликти.

"Руският военен спътник „Космос 2612“ проявява заплашително поведение, като умишлено маневрира опасно близо до търговски спътник – действия, характерни за операции с орбитални оръжия. Това нарушава отдавна установените прагове за безопасност в ниската околоземна орбита. Съединените щати ще продължат да осигуряват и защитават жизненоважните интереси на САЩ в областта на националната сигурност в Космоса, от Космоса и към Космоса", реагира зам.-държавният секретар на САЩ Томас ДиНано вечерта на 21 октомври.

As just announced in the @UN First Committee, Russia’s COSMOS 2612 military satellite has been exhibiting threatening behavior by intentionally maneuvering dangerously close to a commercial satellite, behaviors consistent with on-orbit weapons operations. This violates long-established safety thresholds in low Earth orbit. The United States will continue to secure and defend American vital national security interests in, from, and to space. — Under Secretary of State Thomas G. DiNanno (@UnderSecT) October 21, 2026

"Космос 2612" се е приближил на разстояние от само 26 метра до регистрирания в САЩ сателит за радарно изображение ICEYE-X36, алармираха вече специалисти по проследяване на спътници. Финландската компания ICEYE доставя радарни изображения на Украйна от 2022 г. насам, макар да не е ясно дали точно този спътник обслужва украинската страна. Той е част от американското подразделение на фирмата, а Киев разчита най-вече на САЩ за доставяне на разузнавателни данни.

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Космосът става все по-оспорван

„Тази снимка улавя една реалност, отдавна призната от нашите лидери в областта на националната сигурност – Космосът става все по-оспорван“, заяви главният изпълнителен директор на Vantor Дан Смут в изявление пред Axios. „Наблюдаването на един космически апарат, който многократно маневрира в близост до друг, поражда сериозни опасения относно възможностите и намеренията“, каза той.

Фирми от частния сектор като Vantor запълват информационната празнина, тъй като класифицираните космически способности на американските въоръжени сили затрудняват правителството да споделя разузнавателна информация с обществеността.

Докато руският спътник маневрираше в тревожна позиция, фирми като Vantor, която заснема космически и земни изображения, и LeoLabs, която проследява орбитални обекти, наблюдаваха внимателно ситуацията. В събота Vantor засне „Космос 2612“, който преследваше американския търговски спътник ICEYE-X36, докато и двата апарата обикаляха Земята със скорост над 27 хиляди километра в час.

Short time-lapse of part of this morning’s first pass of ICEYE-X36 (59103) and COSMOS 2612 (68762) over South America under partly cloudy skies. https://t.co/t8RhwmKcV4 — s2a systems (@s2a_systems) October 18, 2026

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В петък LeoLabs дадоха подробен доклад за това как руският сателит е преодолял разстоянието от близо 400 км, за да се приближи много близо до американския спътник.

Руският сателит е започнал да се отдалечава в неделя

ICEYE разполага с космическа мрежа, която е подпомагала украинските въоръжени сили. Експерти заявиха пред Axios, че готовността на Русия да изразходва горивото на собствения си спътник и бързо да променя височината, орбиталната равнина и скоростта му, за да настигне ICEYE-X36, е тревожна и потенциално опасна. LeoLabs съобщи, че руският спътник е започнал да се отдалечава от ICEYE в неделя, което облекчи напрежението.

ICEY не е коментирала подробно инцидента. В изявление до американската медия компанията съобщава, че следи ситуацията и че „архитектурата на нейната спътникова констелация е проектирана с оглед на непрекъснатост и устойчивост“.

Търговските снимки и разузнавателната информация показват как противниците на САЩ могат да набележат ключови спътници в бъдещи конфликти при липса на ясно определени норми и прозрачност.