САЩ за руския военен сателит, приближил се заплашително до американски: Умишлено бе преминат прагът за безопасност в Космоса (ВИДЕО)

Нова, ексклузивна снимка, предоставена на американското издание Axios, показва руския военен сателит "Космос 2612", който се приближи заплашително към спътник, принадлежащ на САЩ, по време на напрегнат инцидент в орбита миналата седмица. Снимката, заснета от компанията за космическо разузнаване Vantor, показва как търговските спътници вече се превръщат в потенциални цели за преследване, заглушаване и евентуално в космически оръжия в геополитически конфликти.
"Руският военен спътник „Космос 2612“ проявява заплашително поведение, като умишлено маневрира опасно близо до търговски спътник – действия, характерни за операции с орбитални оръжия. Това нарушава отдавна установените прагове за безопасност в ниската околоземна орбита. Съединените щати ще продължат да осигуряват и защитават жизненоважните интереси на САЩ в областта на националната сигурност в Космоса, от Космоса и към Космоса", реагира зам.-държавният секретар на САЩ Томас ДиНано вечерта на 21 октомври.
As just announced in the @UN First Committee, Russia’s COSMOS 2612 military satellite has been exhibiting threatening behavior by intentionally maneuvering dangerously close to a commercial satellite, behaviors consistent with on-orbit weapons operations. This violates long-established safety thresholds in low Earth orbit. The United States will continue to secure and defend American vital national security interests in, from, and to space.— Under Secretary of State Thomas G. DiNanno (@UnderSecT) October 21, 2026
"Космос 2612" се е приближил на разстояние от само 26 метра до регистрирания в САЩ сателит за радарно изображение ICEYE-X36, алармираха вече специалисти по проследяване на спътници. Финландската компания ICEYE доставя радарни изображения на Украйна от 2022 г. насам, макар да не е ясно дали точно този спътник обслужва украинската страна. Той е част от американското подразделение на фирмата, а Киев разчита най-вече на САЩ за доставяне на разузнавателни данни.
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Космосът става все по-оспорван
„Тази снимка улавя една реалност, отдавна призната от нашите лидери в областта на националната сигурност – Космосът става все по-оспорван“, заяви главният изпълнителен директор на Vantor Дан Смут в изявление пред Axios. „Наблюдаването на един космически апарат, който многократно маневрира в близост до друг, поражда сериозни опасения относно възможностите и намеренията“, каза той.
Фирми от частния сектор като Vantor запълват информационната празнина, тъй като класифицираните космически способности на американските въоръжени сили затрудняват правителството да споделя разузнавателна информация с обществеността.
Докато руският спътник маневрираше в тревожна позиция, фирми като Vantor, която заснема космически и земни изображения, и LeoLabs, която проследява орбитални обекти, наблюдаваха внимателно ситуацията. В събота Vantor засне „Космос 2612“, който преследваше американския търговски спътник ICEYE-X36, докато и двата апарата обикаляха Земята със скорост над 27 хиляди километра в час.
Short time-lapse of part of this morning’s first pass of ICEYE-X36 (59103) and COSMOS 2612 (68762) over South America under partly cloudy skies. https://t.co/t8RhwmKcV4— s2a systems (@s2a_systems) October 18, 2026
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В петък LeoLabs дадоха подробен доклад за това как руският сателит е преодолял разстоянието от близо 400 км, за да се приближи много близо до американския спътник.
Руският сателит е започнал да се отдалечава в неделя
ICEYE разполага с космическа мрежа, която е подпомагала украинските въоръжени сили. Експерти заявиха пред Axios, че готовността на Русия да изразходва горивото на собствения си спътник и бързо да променя височината, орбиталната равнина и скоростта му, за да настигне ICEYE-X36, е тревожна и потенциално опасна. LeoLabs съобщи, че руският спътник е започнал да се отдалечава от ICEYE в неделя, което облекчи напрежението.
ICEY не е коментирала подробно инцидента. В изявление до американската медия компанията съобщава, че следи ситуацията и че „архитектурата на нейната спътникова констелация е проектирана с оглед на непрекъснатост и устойчивост“.
Търговските снимки и разузнавателната информация показват как противниците на САЩ могат да набележат ключови спътници в бъдещи конфликти при липса на ясно определени норми и прозрачност.