Учени: Източникът на най-мощното неутрино, което удри Земята, е черна дупка от друго измерение

Ново изследване обяснява откъде идва „невъзможните“ частици-призрак с невероятно висока енергия, известни като неутрино.

Произходът на неутрино

През 2023 г. неутринният детектор KM3NeT регистрира сблъсък на неутрино с толкова огромна енергия с нашата планета, която според физиката би трябвало да е невъзможна. Във Вселената няма известни източници, способни да генерират такава енергия, която е 30 000 пъти по-висока от енергията на частицата с най-висока енергия, създавана някога от Големия адронен колайдер - най-мощният ускорител на частици в света. Оттогава учените се опитват да определят източника на тази „невъзможна“ частица. Нова теория предполага, че това е „фрагмент“ от първична черна дупка, който се изпарява и губи маса. Изследването е публикувано в списание Physical Review D, пише Gizmodo.

Неутрино се наричат ​​​​частици-призраци, защото са трудни за откриване. Те взаимодействат почти изключително с обикновената материя, въпреки че са изключително често срещани във Вселената.

Новата теория на астрофизиците за източника на „невъзможното“ неутрино се основава на теорията на струните. Тя предполага, че всички елементарни частици са малки вибриращи нишки от енергия или струни. Теорията на струните също така предполага, че има много повече измерения от четирите, с които сме свикнали (три измерения на пространството и едно измерение на времето).

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Преди повече от 50 години физикът Стивън Хокинг предсказа съществуването на първични черни дупки, които може да са се образували малко след Големия взрив. Тези черни дупки могат постепенно да експлодират, да се „изпаряват“ и да излъчват частици под формата на лъчение на Хокинг. След това те на практика изчезват.

Авторите на изследването посочват, че нито един от известните астрономически обекти не би могъл да излъчва неутрино с невероятно висока енергия. Следователно новата теория предполага, че това би могло да е направено от първична черна дупка. Нещо повече, тази черна дупка се състои от космически струни и е скрита в петото измерение. Според астрофизиците законите на квантовата гравитация неизбежно водят до съществуването на петизмерни първични черни дупки.

Според изследването, петото измерение е доминирано само от гравитацията; то може да е много малко и възниква в резултат на разширяването на Вселената. Авторите смятат, че първичните черни дупки са възникнали в резултат на свиването на космическите струни в това измерение под въздействието на гравитацията.

Според изчисленията на учените, петизмерните черни дупки би трябвало да се изпаряват по-бавно от своите четириизмерни аналози. Именно този процес води до излъчването на неутрино с изключително висока енергия.

Това е само една от по-необичайните теории, които учените излагат през последните години, за да обяснят източника на „невъзможното“ неутрино. Но понякога най-щурите теории се оказват верни.