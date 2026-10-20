Учени откриха източник на аномална радиация в Космоса

Сливанията на неутронни звезди водят до експлозии на килонови, които произвеждат благородни метали. Смята се, че първият остатък от такава експлозия е открит в нашата галактика.

Анормална радиация в Космоса

Сблъсъците на неутронни звезди играят важна роля в еволюцията на Вселената. Когато тези свръхплътни обекти се сблъскват и сливат, те експлодират в килонови, освобождавайки благородни и редки метали, които се разпръскват из космоса. Астрономите смятат, че са открили първия остатък от килонова в Млечния път. Именно този остатък е източникът на мистериозното гама-лъчение, според проучване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише IFLScience.

Неутронните звезди са изключително плътни обекти, с маса по-голяма от тази на Слънцето, но съдържащи се в сфера с диаметър около 20 километра. Такива звезди се образуват след експлозия на масивни обикновени звезди като свръхнови. Под въздействието на гравитацията протоните и електроните се сливат и техните положителни и отрицателни заряди се неутрализират взаимно. В резултат на това остават само неутроните. Оттук и името на тези звезди.

Когато две неутронни звезди обикалят около общ център на масата, те евентуално могат да се сблъскат и да се слеят в един обект. Това сливане е съпроводено с експлозия на килонова. Това е изключително мощна експлозия, освобождаваща за части от секундата толкова енергия, колкото Слънцето произвежда за стотици хиляди години.

Част от тази енергия се освобождава под формата на ярък изблик на гама-лъчи, известен като гама-лъчев изблик. По време на сливания на неутронни звезди, такива изблици на радиация обикновено траят по-малко от две секунди.

Въпреки това, обект, наречен HESS J1507−622, открит през 2009 г., все още излъчва гама-лъчи, макар и с по-нисък интензитет. Този обект се намира на разстояние между 12 000 и 47 000 светлинни години от Земята и не прилича на нито един известен тип източник на гама-лъчи.

Преди това учените предполагаха, че аномални гама лъчи може да се създават от остатък от килонова. Според тази хипотеза, когато две неутронни звезди се сблъскват, огромен брой протони се изхвърлят в космоса, ускорени до много високи енергии. Когато се сблъскат с междузвезден газ, те излъчват гама лъчи.

По-нататъшни симулации обаче показаха, че такъв килотон би изисквал много повече енергия, за да ускори протоните до енергии, достатъчни за производството на наблюдаваното гама-лъчение.

Авторите на новото изследване предлагат друго обяснение: тъй като електроните са повече от 1800 пъти по-леки от протоните, килонова с очакваната величина би могла да ги ускори до енергии, достатъчни за произвеждане на аномално гама-лъчение.

Ако това наистина е така, тогава HESS J1507−622 е първият остатък от килонова, открит в Млечния път. Самата експлозия е станала преди между 200 и 3000 години.

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