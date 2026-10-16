Учени откриха първата зелена звезда в Млечния път

Астрономи са открили, че някои бели джуджета изобщо не са бели, а имат отчетлив цвят. Това е така, защото химичните елементи, присъстващи в техните атмосфери, променят спектъра на светлината, която излъчват. Астрономите са открили и първата зелена звезда в Млечния път. Резултатите от изследването са публикувани в списанието RAS Techniques and Instruments, пише IFLScience.

Първата зелена звезда

През по-голямата част от живота си звездите, подобни на Слънцето или малко по-масивни, са на главна последователност (най-дългият и стабилен етап от еволюцията им, в който те превръщат водорода в хелий). Това е основният етап от тяхната еволюция. След това звездите се разширяват и се превръщат в червени гиганти. А в края на живота си те се разделят с външните си слоеве и се превръщат в бели джуджета - звезди с размерите на Земята, но с маса почти като тази на Слънцето.

Звездите от главната последователност имат ограничена гама от цветове, които са пряко свързани с температурата им. Цветът им варира от оранжево или червено, през бяло (като Слънцето), до синьо при най-горещите звезди.

Дълго време се смяташе, че белите джуджета са с бял или бледосин цвят. Тоест, тяхното излъчване има този оттенък. Но ново проучване показа, че ако погледнем белите джуджета отблизо, бихме могли да видим, че тези обекти имат най-различни цветове. Учените казват, че някои от цветовете са били истинска изненада за тях.

Астрономи са изследвали 151 бели джуджета в рамките на 65 светлинни години от нас и са установили, че някои от тях не са нито бели, нито сини на цвят. Учените са установили, че подобни характеристики се срещат само в едно на всеки 30 бели джуджета в Млечния път.

Оказа се, че белите джуджета, богати на въглерод, имат розов или лилав цвят, а тези звезди, които са били ударени от отломки от астероиди или разрушени планети, имат жълт цвят. В същото време белите джуджета могат да имат и червен цвят, но това се обяснява с високата им температура в началния етап на съществуването им. По-хладните бели джуджета често имат син или тюркоазен цвят.

Астрономите откриха и първата зелена звезда в нашата галактика. Никоя обикновена звезда или звезден остатък не излъчва светлина с този цвят. Такава звезда е бялото джудже WD J1330+6435. Атмосферата му съдържа калций, литий и натрий, което придава на звездата зелен оттенък.

Астрономите също така откриха това, което според тях е най-червената звезда в нашата галактика - бяло джудже, наречено WD J1011+2845, разположено на 48 светлинни години от нас. Изобилието от въглерод на повърхността му го кара да излъчва розово-червено сияние.

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