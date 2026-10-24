Войната в Иран:

Арести на "Тракия" след убийството на Слави Бинев: Задържаха трима с оръжие

24 октомври 2026, 11:50 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арести на "Тракия" след убийството на Слави Бинев: Задържаха трима с оръжие

Трима души са задържани като предполагаеми извършители на убийството на бизнесмена Слави Бинев. Те са били арестувани на магистрала „Тракия“, съобщи БНТ. У тях е било намерено оръжие. Бинев беше застрелян тази сутрин в столичния кв. „Павлово“. Сигналът за инцидента е подаден около 10:20 часа от познат на бизнесмена, който заявил, че няколко души са отишли при него, след което чул изстрели.

ОЩЕ: Убиха бизнесмена Слави Бинев

Линейката дошла за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата. 

По непотвърдена информация бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му.

Днес Слави Бинев и вътрешният министър Иван Демерджиев трябваше да са заедно на публично събитие. Малко след като стана ясно, че Бинев е бил убит, от МВР изпратиха съобщение до медиите, в което се казва, че официалната церемония по откриването на турнира "Таекуондо срещу зависимости" се отменя и министърът на вътрешните работи няма да присъства на събитието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Слави Бинев задържани заподозрени убийство
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес