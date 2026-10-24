Арести на "Тракия" след убийството на Слави Бинев: Задържаха трима с оръжие

Трима души са задържани като предполагаеми извършители на убийството на бизнесмена Слави Бинев. Те са били арестувани на магистрала „Тракия“, съобщи БНТ. У тях е било намерено оръжие. Бинев беше застрелян тази сутрин в столичния кв. „Павлово“. Сигналът за инцидента е подаден около 10:20 часа от познат на бизнесмена, който заявил, че няколко души са отишли при него, след което чул изстрели.

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Линейката дошла за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата.

По непотвърдена информация бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му.

Днес Слави Бинев и вътрешният министър Иван Демерджиев трябваше да са заедно на публично събитие. Малко след като стана ясно, че Бинев е бил убит, от МВР изпратиха съобщение до медиите, в което се казва, че официалната церемония по откриването на турнира "Таекуондо срещу зависимости" се отменя и министърът на вътрешните работи няма да присъства на събитието.