Арести на "Тракия" след убийството на Слави Бинев: Задържаха трима с оръжие

Трима души са задържани като предполагаеми извършители на убийството на бизнесмена Слави Бинев. Те са били арестувани на магистрала „Тракия“. У тях е било намерено оръжие. "Получихме сигнал в 10:12 часа за простреляно лице в местността "Гърдова глава", като незабавно насочихме екипи с цел установяване на обстоятелствата около сигнала. Малко по-късно установихме, че на адреса са присъствали три лица, познати на простреляното лице, като имаме предварителна информация, че същите хора са били негови чести гости и по-конкретно в вчерашния ден. След кратка среща, проведена на адреса, свидетел заявява, че е чул изстрел, след което е забелязал трима човека, най-вероятно същите, които са дошли по-рано, са се оттеглили в неизвестна посока, като са се качили на лек автомобил "Лексус", това съобщи на брифинг и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

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Незабавно от МВР предприемат действия и предприет заградителни действия на територията на София и страната. Малко по-късно получават информация, че въпросният автомобил е засечен да напуска София. Колата е спряна от органите на реда до тунел "Траянови врата", на 54-ти км на магистрала „Тракия“.

„В колата е имало трима души - две с турски имена, най-вероятно от турски произход, и един човек с българска лична карта“, съобщи още Николов.

Намерени са и две оръжия, като едното, по думите му, е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила от полицията, най-вероятно за да го скрият. Другото оръжие е намерено в чантичка на единия от возещите се в автомобила.

„Предполагаме, че мотивът за убийството, въпреки че е много рано да коментираме, са някакви неуредени финансови отношения. Предварителната информация, с която разполагаме, е, че лицата, които са били гости на убитото лице, са се занимавали с строителство и имат строителна фирма. Към момента изграждат два комплекса на територията на София“, поясни още и.ф. главен секретар на МВР.

Бинев беше застрелян тази сутрин в столичния кв. „Павлово“. Сигналът за инцидента е подаден около 10:20 часа от познат на бизнесмена, който заявил, че няколко души са отишли при него, след което чул изстрели.

Линейката дошла за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата.

По непотвърдена информация бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му.

Днес Слави Бинев и вътрешният министър Иван Демерджиев трябваше да са заедно на публично събитие. Малко след като стана ясно, че Бинев е бил убит, от МВР изпратиха съобщение до медиите, в което се казва, че официалната церемония по откриването на турнира "Таекуондо срещу зависимости" се отменя и министърът на вътрешните работи няма да присъства на събитието.