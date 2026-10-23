Без да му наложи мярка: Софийският военен съд освободи от ареста гарда от НСО Мартин Варадинов

Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста и не определи мярка за неотклонение. Съдът счита, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда. Така не е налице обосновано предположение, че Варадинов е извършил престъпление.

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Съдебният състав сподели изцяло аргументите на защитата, че Варадинов е действал според задълженията си на офицер да защити охранявано лице в условията на внезапна опасност.

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"В тази ситуация подзащитният ми е направил точно това, което посочва законът. Пресякал е тази непосредствена опасност, затворил е вратата на автомобила и съответно са потеглили, кортежът е потеглил. В конкретния случай не може да се изисква от служителите от Националната служба за охрана да преценяват конкретния човек, тъй като в случая по нищо не личи за тях, не става ясно, че това е журналист. Тя няма микрофон, няма камера и държи един телефон", заяви адвокатът на Мартин Варадинов - Тервел Георгиев.

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