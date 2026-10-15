Брат му го намушкал с нож: Мъж е с опасност за живота

59-годишен мъж е настанен в болница с опасност за живота, след като е бил намушкан с нож при скандал с брат си в павелбанското село Александрово. За деянието е задържан 56-годишният му брат, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е станал вчера около 19.30 часа. Още: Мъж наръга сериозно човек, направил му забележка да не пребива кучето си

При възникнал спор между двамата братя се стигнало до сбиване, по време на което по-младият мъж намушкал по-големия в корема. Пострадалият е транспортиран до болница в Казанлък от екип на спешна медицинска помощ и е настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс. Задържаният е с мярка до 24 часа. Още: Трета атака с нож в Полша и пак в образователно заведение