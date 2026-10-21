Българи сред 13 арестувани в Гърция за кражба на медни кабели за 1 млн. евро

Български граждани са сред 13-те задържани при мащабна полицейска операция в Гърция срещу престъпна група, откраднала 25 километра медни кабели на стойност 1 милион евро. Това съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“. Сред арестуваните има още граждани на Гърция, Албания и Бангладеш. По информация на Си Ен Ен Гърция полицията издирва още шестима души, за които се предполага, че са свързани с престъпната схема.

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Разследването е установило, че групата е действала през март и април тази година, като кражбите са извършвани предимно през нощта, пише БТА. Откраднатите кабели са били част от съоръжения на френска компания в района на Атина. Общата им дължина достига 25 километра, а нанесените щети се оценяват на около 1 милион евро.

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