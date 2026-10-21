"Говори ли ви нещо?": Транспортният министър разказва, че европрокуратурата разследва 17 жп проекта

Железниците са в тежко финансово състояние, като в сектора се отклоняват пари чрез порочни практики. Това е и причината Европейската прокуратура да разследва 17 жп договора у нас. Това обяви транспортният министър Георги Пеев.

Уникалното в този разговор в сутрешния блок на БНТ обаче беше, че когато Пеев беше попитан кои са тези договор, той отвърна, че единият бил отсечката "Септември - Костенец" и добави: "Говори ли ви нещо?". Интересен последващ въпрос в случая е следният: Трябва ли да ни говори или трябва назначеният за транспортен министър човек да обяснява в такива случаи, защото именно заради това е станал министър?

"БДЖ е в много тежко финансово състояние, особено "Товарни превози". НКЖИ (Национална компания Железопътна инфраструктура) винаги е било едно от най-ресурсните предприятия. Въпросът е как се използват средствата. И начинът, по който са използвани средствата, подписването на договори, правихме одити и те показаха много интересни неща. Показват това, че няма нито един нормален завършен проект в НКЖИ", обясни той.

Министърът обяви, че има 17 проекта, 17 договора, които се разследват от Европейската прокуратура.

Още: Назначен е нов състав на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"

"Разследват подписването на договорите, инициирането на поръчките, провеждането на поръчките. В един от тях има съмнение за злоупотреба с европейски средства, фиктивен превод на пари в кухи фирми и др. такива", добави Пеев, уточнявайки, че един от въпросните проекти е за отсечката Септември - Костенец.

Министърът заяви, че в схемата става въпрос за десетки стотици милиони евро.

"Ние сме спрели процедури за над 350 млн. евро. По много причини - защото са подписвани договори без да са осигурени средства, защото са подписвани договори под условия, които само една фирма може да изпълни. Във всички договори на НКЖИ прогнозната стойност не е пределна, т.е. залага се една стойност и офертите, които се подават, са по-високи. И още n на брой причини", коментира още Пеев.

По отношение на мерките на властта в сектора министър подчерта, че една такава система не се нормализира лесно. "Защото десетки хиляди души работят там и те имат едни установени практики. За да се промени системата, трябва да се наредят процесите по начин, по който е адекватно. Ние ще работим за подреждане на нещата по начин прозрачен и обективен, но това не е лесно", завърши той.

Още: Нелегалните пътници в БДЖ: Държавата затяга контрола с нова функция за билетите