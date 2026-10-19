Извънредно кацане в София: ВВС съпроводиха самолет от Тел Авив след заплаха за бомба

Самолет, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен тази вечер за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха. По първоначална информация на борда има 6 души екипаж и 51 пътника. При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.

Изстребител МиГ-29 на Военовъздушните сили е придружил самолета до кацането му на летището в София.

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Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.

От Военновъздушните сили съобщиха, че са задействали дежурни сили и средства в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство. Действията бяха осъществени в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания.

Към момента не се съобщава дали на борда е имало бомба и дали самолета и излетял от Летище „Васил Левски“.