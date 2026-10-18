Може ли ВСС да се промени с магическа пръчка: Янкулов съобщи за бунт и надежда за нов главен прокурор

Прокуратурата и съдебната система не могат да продължат по пътя, по който са го карали досега. За да бъде постигната промяна, няма как да не мине през процес на осъзнаване. Нормално е вече да има процес на разбунтуване и да се търси мнозинство. Това заяви бившият правосъден министър Андрей Янкулов пред БНР. Още: ПП се включват в разговорите за ВСС: Виждат риск да не се запълни състава му (ВИДЕО)

Може ли ВСС да се промени с магическа пръчка

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По думите му не може ВСС да се промени с магическа пръчка и всичко да стане перфектно.

Според него изборът на главен прокурор е едно от най-важните действия на бъдещия ВСС от гледна точка не просто на нормативната власт на кадровия орган, но от друга - голямата неформална власт на ВСС.

Той посочи, че е много важно дали заявките, които се дават от управляващото мнозинство, ще бъдат изпълнени напрактика.

Андрей Янкулов е радостен от демократичния процес вътре в прокуратурата, защото и самите прокурори демонстрират отношението си към процеса. За да има промяна, тя трябва да бъде потърсена и от самите хора, които ги пращат там, добави още бившият правосъден министър.

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