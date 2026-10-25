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МВР: Изборният ден протича нормално, получени са 217 сигнала за нарушения до 15.00 часа

25 октомври 2026, 16:15 часа 696 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
МВР: Изборният ден протича нормално, получени са 217 сигнала за нарушения до 15.00 часа

217 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени в МВР до 15.00 часа, съобщиха от ведомството. 165 са сигналите за купуване на гласове, 12 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 39 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Още: 151 сигнала за купуване на гласове до 8:00 часа днес

Съставени са 1277 предупредителни протокола, като най-много са за София – 331, Пазарджик – 190 и Пловдив – 152. Няма задържани лица, няма и съставени актове за установяване на административни нарушения.

Още: Изборни нарушения? Можете да подавате сигнали към МВР денонощно

От МВР припомнят, че функционира денонощно телефонна линия 02/ 90 112 98 сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на вътрешното ведомство в изборния процес. Сигнали може да се подават и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

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МВР Президентски избори изборни нарушения
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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