МВР с равносметка за кампанията: Най-много са сигналите за купен вот

В Деня за размисъл Министерство на вътрешните работи (МВР) направи равносметка за сигналите от началото на предизборната кампания за президентските избори. Периодът обхваща сигналите до 14 ч. днес, 24 октомври 2026 г. За периода в структурите на МВР са получени 168 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са сигналите за купуване на гласове, става ясно от справката на вътрешното министерство.

Колко са сигналите за купен вот?

От началото на кампания до сега - 143 от сигналите са за купуване на гласове.

6 са сигналите за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот и 18 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

До момента са образувани 6 наказателни производства, от които 4 са за престъпления по чл. 167-169г от НК, и две бързи производства. Съставени са 1226 предупредителни протокола по чл.65 от ЗМВР.

Полицейските операции, свързани с изборите

На територията на страната са проведени общо 180 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

"Наблягаме на ромски махали, които в предходни избори са били обект на нашето внимание", каза преди седмица главният секретар на МВР Любомир Николов.

Друг ангажимент на МВР е осигуряването на безпрепятстваното транспортиране на машини, бюлетини и изборни книжа. ОЩЕ: Броени дни до президентския вот: Акция срещу битовата престъпност и изборни нарушения във Варненско