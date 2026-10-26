Новите прокурори във ВСС: Спомен за "Осемте джуджета" и луксозни коли

Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите обяви Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура за новите представителите на държавното обвинение в новия състав на ВСС. Това стана след 2 дни избори - 24 октомври и 25 октомври.

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Интересен щрих по закон - нито един от общо 25 кандидати да влязат в Прокурорската колегия на ВСС не събра над половината действителни гласове. Затова, според Закона за съдебната власт за избрани се считат четиримата с най-много гласове. Прагът за влизане се оказа 442 - за Красимира Филипова, сочи справка в сайта на ВСС.

Специално за Филипова, разследващият сайт Bird.bg напомня: "Красимира Филипова, по поръчение от Гешев (бел. ред. - предишният главен прокурор Иван Гешев), през юни 2020 година възлага проверка на скандала "Осемте джуджета" на прокурор Марио Василев от Инспектората към ВКП. Констатациите на Василев са унищожителни, като прокурорът-ветеран директно призовава за привличане към наказателна отговорност на прокурорите (Кирил) Пейчинов (наблюдаващ прокурор по разследването срещу Явор Златанов - ОЩЕ: "Бях на прага на смъртта": Явор Златанов за избора между живота и да прехвърли бизнеса си на Петьо Еврото), (Дилян) Деянов и (Димитър) Франтишек (Петров). Разбира се, Гешев игнорира призива, но не можем да премълчим факта, че го игнорира и прекият функционален ръководител Красимира Филипова. Т.е. докладът е прибран в тяхната "кръгла папка" и вижда бял свят чак три години по-късно, покрай изригването на войната Гешев-Сарафов".

Колкото до Пейчинов и Деянов - техните заплати бяха намалени именно заради сагата "Осемте джуджета". Преди 3 години Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение на Деянов - че на 18.02.2020 г. е върнал неправомерно веществени доказателства - златни монети, на лице, което не се явявало правоимащо по смисъла на закона. Става въпрос за Димитър Ламбовски. Но през май 2024 година обвиненията срещу прокурор Деянов за длъжностно престъпление по този случай отпаднаха поради липса на доказателства и той беше възстановен на работа - ОЩЕ:

Кой кой е от останалите

И Петков, и Илиев представиха платформи с искания за промяна на досегашния начин на управление на ВСС и съответно как се вписва Прокурорската колегия в него.

Ангелов обаче влезе на фокус заради миналото му в Плевен - там идва кариерното му изкачаване. А фокусът е заради луксозното Porsche, което кара. Отново Bird.bg обърна внимание на това - с уточнение, че тази кола не присъства в документите му да стане член на ВСС, обаче си я има в имуществената му декларация. И според разследващия сайт не изглежда Porsche-то да е взето на много по-ниска цена т.е. говорим за реална стойност: " ... прокурор Ивайло Ангелов притежава WV Arteon за 98 000 лв. и Porshe Panamera на лизинг от ОТП Лизинг с декларирана стойност от 207 187 лв. Цената не изглежда позанижена, защото Panamera, базов модел, 353 к.с. от 2024 започва от около 107 800 € (~210 800 лв.) без допълнителни екстри. Вероятно с екстри би достигнал 250 000 лв. Panamera 4 стартира от около 111 900 € (~218 800 лв.), а Panamera 4 E-Hybrid: от около 123 000 € (~240 500 лв.). Има и по-скъпи конфигурации. Доколкото може да се вярва на впечатленията на очевидци, прокурор Ангелов управлява Panamera 4. Всъщност прокурорът кандидатът за ВСС е декларирал, че управлява автопарк за най-малко 300 000 лв. или 153 387 €."

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