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Окончателно: ВКС осъди Орлин Владимиров на 20 г. затвор за убийството на Евгения, оправда баща му

26 октомври 2026, 18:43 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: succo / Pixabay
Окончателно: ВКС осъди Орлин Владимиров на 20 г. затвор за убийството на Евгения, оправда баща му

Върховният касационен съд потвърди присъда от 20 г. затвор за Орлин Владимиров за смъртта на съпругата му Евгения, чийто тяло бе намерено в куфар край Перник преди 5 г. В убийството бе замесен и бащата на Орлин - Пламен, който бе съден за помагачество. Върховния касационен съд го оправда. Решението и за двамата е окончателно.

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"С окончателно решение на ВКС Орлин Владимиров е признат за виновен за убийството на съпругата си Евгения В. през 2021 г., извършено предумишлено и по особено мъчителен начин, и му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 20 години, а по отношение на баща му е оставена в сила оправдателната присъда на САС", гласи официалното съобщение от ВКС.

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Преди половин година апелативният съд оправда свекъра на Евгения – Пламен Владимиров. В края на септември пред магистратите майката на жертвата не сдържа мъката си към двамата мъже. „Как не те беше срам? Внук ти е родила. Как един подарък не пратихте за това дете за 5 години? Ядеш, пиеш, нали така? Къпеш се, спинкаш си в чисто легло“, каза майката на жертвата. „Не човек, а чудовище!“, допълни тя, цитирана от bTV.

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В края на септември защитата им поиска връщане на делото на Апелативния съд и намаляване на 20-годишната присъда на съпруга Орлин Владимиров. А за баща му – потвърждаване на невинността. Обвинението и близките на Евгения също поискаха връщане на делото, но защото само така може да се върнат присъдите от доживотен затвор. „Надяваме се на справедливост, защото това е беззаконие“, каза близка на Евгения.

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В началото на годината Апелативният съд намали наказанието на съпруга от доживотен затвор на 20 години затвор и призна баща му за невинен. Според закона бащата може да бъде съден за укривателство, защото има кръвна връзка със сина си, а за помагачество няма достатъчно доказателства.

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Припомняме, че мотивът за убийството на Евгения е ревност. Съпругът й Орлин следил нейните чатове и кореспонденция с месеци преди да я убие в семейното жилище. Двамата имат син, който вече е на 11. За него се грижи братът на Евгения- Николай. След изчезването и през зимата на 2021-ва, Орлин обясни, че жена му е отишла на финес и не се е върнала, дори се включи в търсенето и ходи на вечеря при семейството ѝ.

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убийство присъда съд Евгения Владимирова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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