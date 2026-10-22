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Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе на свобода

22 октомври 2026, 6:42 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе на свобода

Кристиан Николов, който изтърпява 9-годишна присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков, е поискал условно предсрочно освобождаване. Искането ще бъде разгледано от Софийския градски съд следващата седмица, съобщи Нова телевизия. Николов беше осъден окончателно през 2023 г. за катастрофата, при която загина журналистът. Съдът прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл.

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Тежкият инцидент стана на 19 април 2020 г., навръх Великден, на столичния бул. "Черни връх". Автомобилът, управляван от Николов, се вряза в колата на журналиста, която изчаквала на червен светофар. Разследването установи, че Николов е шофирал с близо 100 км/ч след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана.

Предстои Софийският градски съд да прецени дали са налице законовите условия за предсрочното освобождаване на Николов.

 

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