Помагала на полицията: Жена от Монтана остави 45 000 евро до кофа за боклук в Крайова

Жена на 64 години от село Смоляновци е станала жертва на телефонна измама, при която е загубила 45 000 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. По данни на полицията сигналът за измамата е подаден на 20 октомври, след като жената е разказала за случилото се на свои близки. ОЩЕ: "Опасност от токов удар": 88-годишна баба в Гърция даде 38 кг злато на ало-измамници

В края на септември жената получила заплашително обаждане от непознат мъж. Малко след това с нея се свързал друг мъж, който се представил за инспектор Кирилов и я убедил, че трябва да съдейства на полицията за задържането на банкови измамници. Следвайки указанията му, жената прехвърлила спестяванията си в друга банка и увеличила лимитите за теглене от дебитните си карти. До 11 октомври тя изтеглила от банкомати в Монтана общо 45 000 евро.

На следващия ден, отново по указания на мнимия полицейски служител, жената пътувала до румънския град Крайова, където оставила парите, скрити в яке, до контейнери за смет. По случая в Районното управление в Монтана е образувано досъдебно производство.

От ОДМВР – Монтана напомнят, че полицията никога не иска пари по телефона за оказване на съдействие.

При друг случай на измама в област Монтана през лятото жена на 78 години от Вършец е била измамена по схема за онлайн инвестиции с 16 499 евро. Тя превеждала пари по банкови сметки срещу обещания за високи печалби.