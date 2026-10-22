"Позорно е, насилието срещу българи в РСМ остава ненаказано": Християн Пендиков след оправдателната присъда

Съдът в Охрид оправда обвинените за побоя над Християн Пендиков – бившия секретар на българския клуб „Цар Борис III“ в Северна Македония. Решението идва, след като Апелативният съд в Битоля върна делото отново на първа инстанция. Пендиков беше нападнат през януари 2023 година. След първоначална присъда от осем месеца затвор за двамата обвиняеми, при повторното разглеждане съдът ги оправда.

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„Това е срамно, позорно. Днешният ден отново показа, че насилието срещу българите или хората, които се определят като българи в Република Северна Македония, остава ненаказано“, каза Християн Пендиков. Заседанието продължи близо два часа и половина, без да бъдат изслушвани нови доказателства.

Решението беше осъдено и от външното ни министерство. „По този начин съдебната система в Република Северна Македония за пореден път остави без последствия тежко престъпление от омраза срещу македонски българин и онагледи причините за изоставането на съседната държава в европейската интеграция“, се казва в позиция на МВнР.

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Три години след нанесения побой част от травмите остават, споделя Пендиков. „Възстанових се. Не напълно. Все пак тези наранявания – някои от тях няма как да се възстановят напълно. Имам метали по себе си. Това е за физическото и психичното ми състояние. Продължава този натиск и заплахи към мен, натискът срещу семейството ми, това да ни накарат да избягаме от тази държава“, казва Християн Пендиков.

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Защитата на българина изрази недоволство от решението и очаква прокуратурата да го протестира. До този момент съдът в Охрид не е отговорил на искането ни за коментар.