Пращал снимки на мъртвата си майка: Шокиращи подробности за кървавата драма в Пловдив

Момчето, убило по особено жестоко начин майка си в Пловдив, остава в ареста, реши съдът. В мотивите на определението си съдия Иван Ранчев разкри ужасяващи подробности. Той посочи, че по делото има достатъчно доказателства, че момчето е нанесло 18 прободно-порезни рани по тялото на майка си в жизнено важни органи. След това е опитал да се самоубие с ловната пушка на майка си, която е била с оптичен мерник, но не успял да я презареди, тъй като механизмът се е заключил. Затова е потърсил помощ от свои приятели.

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Тийнейджърът е изпратил снимки на убитата си майка и запис с предсмъртните й викове в чатове в Instagram на свои връстници. Впоследствие е позвънил на спешния телефон 112, като е казал, че е убил майка си.

Разследващите са открили ловната пушка до тялото, а под него боеприпаси, както и още едно огнестрелно оръжие на пода в коридора. На местопроизшествието е открит и сгъваем нож с 18-сантиметрово острие, с черепи и кости по дръжката. На стената са видели пентаграм, нарисуван с кръв, а в спалнята са намерили тениска със специална символика и надпис на чужд език, изразяващ омраза.

Според съда може да се направи обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението, което е изключително по своята обществена опасност. Има опасност то да се укрие и да извърши и друго престъпление, тъй като няма данни дали сестра му, която живее и учи в Пловдив и баща му, който живее в Стара Загора, биха могли да се грижат за него.

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По делото има и разпит на негов съученик, който казва, че момчето е изглеждало депресирано. Става ясно също, че сутринта преди убийството майката е закарала младежа на училище, но той се е върнал малко по-късно вкъщи. Двамата са живеели под наем.

Изискани са данни от директорите на училищата в Пловдив и Стара Загора, където е учело детето за поведението му. Тепърва предстои да се направи комплеклсна психиатрично-психологическа експертиза, която да каже какво е състоянието на 14 годишното момче.