Пребит и в кома: Откриха мъж в асансьора на метростанция "Жолио-Кюри"

Мъж на около 55 години е открит в изключително тежко състояние в асансьор на метростанция "Жолио-Кюри" в София. Той е бил в кома и с множество наранявания, след което е транспортиран до болница "Св. Анна".

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112, потвърдиха за Actualno.com от МВР. Пристигналите на място полицаи са установили мъжа в безпомощно състояние и той е бил откаран в болница. Още: Перничанин пребил жена си и едномесечното им бебе

Сигналът е постъпил в Центъра за спешна медицинска помощ - София в 13:30 ч. Спешният екип, изпратен на метростанцията, е открил мъжа в кома и с множество наранявания. Медиците са го стабилизирали на място, след което са го транспортирали до болница "Св. Анна".

Обстоятелствата около инцидента не са уточнени.