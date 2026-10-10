Синът на убитата в Пловдив жена вече е обвиняем

Синът на убитата в Пловдив 45-годишна жена вече е с повдигнато обвинение, съобщиха на брифинг от прокуратурата. Причините за престъплението били лични, свързани със семейството. Властите нямат данни за предишни конфликти. 14-годишното момче е съдействало в хода на разследването. От полицията казаха, младежът сам се е обадил на телефон 112 и е подал сигнал, че е извършил престъплението. Оръжието е открито. Още: Откриха убита 45-годишна жена в Пловдив, задържан е неин роднина

Бащата не живее с майката от години, обясниха от полицията. В неделя ще бъде внесено искане за постоянен арест. От държавното обвинение обясниха, че младежът го грозят от 3 до 10 години лишаване от свобода. Още: Мъртва след побой: Откриха жена, обявена за издирване