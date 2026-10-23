Служителят на НСО, обвинен за случая с Колтуклиева: Искам по-лека мярка, смятам, че съм изпълнил задълженията си

Служителят на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов поиска по-лека мярка за неотклонение, след като беше привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Военната прокуратура настоява той да остане за постоянно в ареста. „Искам по-лека мярка, защото смятам, че съм изпълнил задълженията си така, както изискват законът и правилата“, заяви 37-годишният служител пред военния съд.

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Защитата му оспорва обвинението. Според адвоката му Тервел Георгиев Варадинов не е ударил Колтуклиева, а тя е пострадала при падането си на земята. Инцидентът стана на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. След края на събитие журналистката се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която вече се намираше в служебния автомобил на НСО. Колтуклиева отвори вратата на колата, а малко след това служителят я изблъска и тя падна на тротоара.

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След случилото се журналистката беше откарана във Военномедицинската академия, където лекарите установиха фрактура на рамото. По-късно тя отново потърси медицинска помощ заради влошеното си състояние. Случаят предизвика обществен и политически отзвук. От НСО разпоредиха проверка на действията на охранителния екип, а началникът на службата генерал-майор Емил Тонев подаде оставка. Съдът се очаква да се произнесе по искането за постоянен арест в 21:00 часа.

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