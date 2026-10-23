Стана ясно кой е охранителят, блъснал Соня Колтуклиева, явил се е доброволно във Военна прокуратура

Гардът на Националната служба за охрана, блъснал журналистката Соня Колтуклиева, е Мартин Варадинов. Той е дошъл доброволно във Военната прокуратура да даде показания във връзка със случая с журналиста Соня Колтуклиева, предаде БНТ. 30 минути след полунощ той беше изведен от сградата на Военната прокуратура с белезници. Отпред имаше автомобил и на "Военна полиция". Според информацията, Мартин Варадинов е бивш футболен съдия.

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Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая, съобщиха по-рано от службата. Разпоредена е незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки.

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Същевременно Националната служба за охрана призоваха да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомниха, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

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