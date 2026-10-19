Тежка катастрофа с три коли край Карнобат, има загинал и пострадал

Тежка катастрофа между три автомобила е станала около 17:47 ч. на пътя Карнобат – Айтос. При инцидента на място е загинал водачът на лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация, чиято самоличност все още се установява.

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Тежко е пострадал и шофьорът на „Пежо 307“ с ямболска регистрация – 67-годишен мъж, който е откаран в болница „Сърце и мозък“. Третият автомобил е „Фолксваген“ с турска регистрация, управляван от 55-годишен турски гражданин. Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

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Заради катастрофата пътят е затворен. Обходният маршрут е през разклона за село Соколово, по черен стабилизиран земен път с дължина 2,5 км, до разклона за село Кликач.