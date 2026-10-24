Убиха бизнесмена Слави Бинев (ВИДЕО)

Известният бизнесмен Слави Бинев е убит. Той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", съобщи "24 часа". По информация на изданието става въпрос за битов скандал, а извършителите били задържани на магистрала "Тракия". На мястото е пълно с криминалисти, полицията раследва. Все още няма официална информация от полицията за тежкия криминален инцидент.

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По информация на Нова телевизия за убийството е сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той е казал, че някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели и когато е отишъл да разбере какво се случва е видял Бинев убит. По неофициална информация бизнесмена е прострелян в главата и тялото.

Сигналът е получен малко преди 10:30 часа, потвърдиха от СДВР. В Спешна помощ са получили сигнала в 10:28 часа. Линейката е дошла за 7 минути и само констатирала смъртта. "Има постъпил сигнал за прострелян мъж в София. Изпратени са екипи. Сигналът се проверява и информация ще има по-късно", съобщиха от пресцентъра на МВР.

Кой е Слави Бинев?

Слави Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Завършва Френската езикова гимназия в столицата, а след това Националната спортна академия „Васил Левски“, където изучава тенис и бокс. Бинев е бивш състезател по таекуондо и европейски шампион през 1992 г. в Словения.

В продължение на години заема ръководни позиции в спортни организации, включително Българската федерация по таекуондо и Българския олимпийски комитет.

Той беше и кандидат за кмет на София от политическа партия " Атака". През 2007 г. беше избиран за евродепутат от листата на същата партия.

През май 2026 г. е преизбран за председател на Българската федерация по таекуондо за нов петгодишен мандат.