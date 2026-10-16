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Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

16 октомври 2026, 20:11 часа 2242 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Университетски преподавател е мъжът, починал след тежък побой в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Това съобщи NOVA, като се позова на свои източници. Припомняме, че мъжът беше открит в кома в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ около 13:00 ч. в четвъртък. Той е бил с множество наранявания и е откаран в болница „Св. Анна“, където по-късно е починал. От „Метрополитен“ определиха случилото се като тежко криминално престъпление.

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Към момента няма задържан за престъплението. Образувано е досъдебно производство, а разследващите са иззели записи от видеокамери в района.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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