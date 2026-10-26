Върховен прокурор се е самоубил дни при преди изборите за ВСС

Софийската районна прокуратура разследва смъртта на прокурора от Софийската градска прокуратура Георги Герасимов, който от юли е бил командирован във Върховната касационна прокуратура (ВКП). Информацията за самоубийството му беше потвърдена за Actualno.com.

Герасимов е починал на 23 октомври - няколко дни предиизбора за членове на ВСС от прокурорската квота, който се проведе в събота и неделя. Смъртта му е настъпила след самоубийство със законно притежавано лично оръжие, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 127, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за подпомагане или склоняване към самоубийство, когато то е последвано от такова действие или опит.

"Събраните до този момент доказателства не сочат участие на друго лице. Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая", посочват от прокуратурата.

60-годишният магистрат е бил открит от сина си в близост до дома му. Мъжът тръгнал да го търси, след като прокурорът престанал да отговаря на телефонните обаждания на съпругата си.

Според медийни публикации Герасимов е оставил предсмъртни бележки. Към момента обаче не е известно какво е било съдържанието им.