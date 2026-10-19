Кабинетът "Радев":

Задържаха двама с марихуана за над 37 000 евро на "Капитан Андреево"

19 октомври 2026, 18:42 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Задържаха двама с марихуана за над 37 000 евро на "Капитан Андреево"

Двама български граждани са привлечени като обвиняеми за опит за контрабанда на 4,560 кг марихуана на стойност 37 303 евро през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от пресцентъра на Окръжна прокуратура – Хасково.

Мъжете на 45 и на 48 г. са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо тях.

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Опитът за контрабанда е извършен на 18 октомври, когато автомобил с българска регистрация, управляван от по-младия мъж, се насочил към изход от България за Турция. По сигнал на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) автомобилът е бил отклонен за щателна митническа проверка.

В тайник зад хибридната батерия на автомобила митническите служители открили шест полиетиленови плика със суха зелена листна маса. Полевият тест показал наличие на марихуана. Според събраните до момента доказателства 45-годишният мъж е извършител на деянието, а другият задържан го е подбудил и подпомогнал. Двамата са обвинени в опит за контрабанда на високорисково наркотично вещество без надлежно разрешително, уточняват от прокуратурата.

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В началото на октомври т.г. Пловдивският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“, наложена в края на септември от Окръжния съд в Хасково на турски гражданин, обвинен в опит да пренесе през границата на страната ни, през граничния пункт „Капитан Андреево“, 57 кг марихуана на стойност 466 625 евро.

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Марихуана арест ГКПП Капитан Андреево митничари
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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