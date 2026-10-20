Знакови незаконни строежи стават законни, "държавата помага на собствениците им": Мощна атака срещу нови промени в ЗУТ

"Узаконяването на незаконни строежи представлява държавна помощ за техните собственици, която нарушава конкуренцията и обезсмисля установените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) правила". Това гласи позиция на ПП "Зелено движение" по общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ЗУТ, предложен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Становища се приемаха до 19 октомври, а това на "Зелено движение" е прието с решение на Изпълнителния съвет на формацията ден по-рано.

Спорните моменти в проекта

Накратко, с промените се създава процедура за узаконяване на незаконно построена или строяща се техническа инфраструктура. В мотивите на министерството се посочва, че тези незаконно построени строежи “по естеството си са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение".

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"В страната съществуват обекти на техническата инфраструктура (пътища, електропроводи, водопроводи, газопроводи, брегозащитни съоръжения и др.), които са били започнати да се изграждат или са изградени без пълна или с липсваща строителна документация. Те не отговарят на предходните режими за търпимост", казват от МРРБ. "Това състояние на правна несигурност възпрепятства тяхното доизграждане, експлоатация, поддръжка, основни ремонти и реконструкция, застраховане. Липсата на правна уредба, която да урежда горепосочените строежи, води до невъзможност за регламентиране на ред и условия за определяне на статута „търпимост“ за тези строежи, а тяхното премахване е нецелесъобразно и икономически необосновано в случаите, в които са допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащия ЗУТ. Горепосочените строежи по естеството си са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение", аргументират се от министерството.

Поради това в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се определят необходимите условия за регламентиране статута „търпимост“ на горепосочените строежи, в резултат на което те няма да подлежат на премахване и забрана за ползване. За завършените строежи ще се издава удостоверение за търпимост, въз основа на заявление от възложителя или упълномощено от него лице. Незавършените строежи ще могат да се довършат по общия ред на ЗУТ, въз основа на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

Остри критики към законопроекта вече отправи Тома Белев от партия "Зелено движение". Според него в регистъра на ДНСК за незаконно строителство липсват каквито и да е национални обекти или строежи за трайно задоволяване на обществени нужди, "т.е. законопроектът не обслужва обществени нужди". "Но в регистъра на ДНСК можем да открием друга незаконна инфраструктура, която ще се възползва от процеса на узаконяване, като “подпорния хотел” на Алепу, строящ се като геозащитна инфраструктура, речната корекция на Елените, довела до наводнение с човешки жертви, незаконният лифт на Мальовица, незаконната ВиК и електрическа инфраструктура в Баба Алино, голям брой незаконни мръсни канали във Витошката яка, вливащи отпадъчни води в столичните реки, голям брой незаконни и опасни микроязовири и т.н.", твърдеше той в публикация във Facebook и призоваваше гражданите да пращат становища до МРРБ против законопроекта.

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Позицията на "Зелено движение": Има предпоставки за увеличаване на незаконното строителство

В официалната си позиция от формацията казват, че подобна практика "подкопава доверието на гражданите в правовата държава и създава предпоставки за увеличаване на незаконното строителство и свързаните с него незаконосъобразни практики".

От "Зелено движение" отбелязват, че с § 8 във връзка с § 1 от проекта, предложен от МРРБ, се създава механизъм за обявяване за търпими на незаконни строежи, включително такива, чието изграждане все още не е завършено, с възможност те да бъдат довършени и използвани. Механизмът обхваща следните видове строежи:

Транспортна техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);

Преносни (довеждащи и отвеждащи) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в регулирани и нерегулирани територии;

Разпределителни проводи, разпределителни устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване;

Хидромелиоративни преносни (довеждащи и отвеждащи) проводи (мрежи) и съоръженията към тях, както и хидромелиоративни строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите;

Брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи;

Хидротехнически съоръжения, включително язовири и прилежащите им съоръжения;

Съоръжения за аеронавигационно обслужване (съоръжения за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно и метеорологично осигуряване, предназначени за обезпечаване на аеронавигационното обслужване);

Преместваеми, набивни и монтирани без основи енергийни обекти (ФЕЦ) съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Според "Зелено движение" не са посочени ясни мотиви: "На интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) липсват каквито и да било обявления за съставени констативни актове или обявления за издадени административни актове за последните няколко години, отнасящи се до публична инфраструктура, представляваща част от национални обекти, обекти с национално значение или обекти с първостепенно общинско значение. Изключение прави Автомагистрала „Хемус“, етап 5, който според данните на ДНСК е премахнат през 2023 г. Това обстоятелство поставя под съмнение връзката между изложените мотиви и предложените законодателни изменения", казват от партията.

Снимка: Елените, Actualno.com/Мартин Стоянов

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Спестяване на загуби на строители на незаконни строежи и "незаконно предимство"

Според "Зелено движение" предложеният текст предвижда строящи се незаконни строежи, които са представени като техническа инфраструктура, да бъдат завършени, а вече завършени незаконни строежи да могат да бъдат ползвани.

Съгласно действащото законодателство незаконните строежи се премахват от или за сметка на възложителя на строителството, т.е. възложителят губи стойността на извършения строеж и разходите за неговото премахване. "С приемането на предложения § 8 от ЗИД на ЗУТ тези загуби ще бъдат спестени на неограничен кръг юридически лица, извършили строителство на ограничен кръг незаконни строежи. С това те ще придобият незаконно предимство пред своите конкуренти, които законно са извършили необходимото за стопанската им дейност строителство", посочват от формацията.

"По смисъла си това узаконяване е нова помощ, реализирана чрез схема за държавна помощ по смисъла на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз", твърдят от "Зелено движение". "Като отчитаме, че тази нова схема за държавна помощ не е насочена към нито една от областите за групово освобождаване по смисъла на член 1 от Регламент (ЕС) 2015/1588 и не е ограничена финансово до определения размер на помощите de minimis, то за нея не би могъл да се прилага Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ".

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В този случай тази нова схема за държавна помощ подлежи на уведомяване на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, казват още от формацията.

Снимка: Алепу, БГНЕС

Те прогнозират, че тази помощ най-вероятно ще бъде квалифицирана като недопустима от ЕК съгласно член 4 от Закона за държавните помощи и член 107 от ДФЕС, доколкото:

няма социален характер;

не е предназначена да отстрани щетите, причинени от природни бедствия или от други извънредни събития;

не насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица, доколкото се предоставя за строежи във всички райони на България;

не подпомага изпълнението на проекти със значителен икономически интерес за Европейския съюз или преодоляването на съществени трудности в икономиката на Република България;

не подпомага развитието на определени стопански дейности или отделни икономически райони;

не е създадена с цел да насърчава културата и опазването на културното и историческото наследство, без да засяга търговските условия и конкуренцията в Европейския съюз в степен, която противоречи на общия интерес на Европейския съюз;

не е разрешена с акт на Съвета на Европейския съюз по предложение на Европейската комисия.

Незаконни строежи ще може да се ползват законно, дори ако вредят на околната среда

В § 8 от ЗИД на ЗУТ се предвиждат две различни процедури за признаване на търпимост на незаконно построена инфраструктура. При узаконяване на строяща се незаконна инфраструктура се изисква инвеститорът да представи данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон. А при узаконяването на вече построена и използвана инфраструктура няма подобно изискване.

"Това означава, че след обявяването ѝ за търпима незаконната инфраструктура ще може да бъде използвана законно, независимо че може да е довела или да води до увреждания на околната среда (например изпускане на замърсени отпадъчни води)" или че преди изграждането ѝ е било задължително да премине през процедура по оценка на въздействието върху околната среда и/или екологична оценка, както и оценка за съвместимост с целите на защитените зони от Натура 2000, посочват от "Зелено движение".

"Съгласно принципа на лоялно сътрудничество, предвиден в член 4, параграф 3 ДЕС, държавите членки са длъжни да отстранят незаконосъобразните последици от това нарушение на правото на Съюза. Следователно компетентните национални органи са длъжни в пределите на правомощията си да вземат всички необходими мерки, за да отстранят пропуска да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда, например като отнемат вече предоставено разрешение или спрат действието му, за да направят такава оценка (...) Също така съответната държава членка е длъжна да поправи всички вреди, настъпили в резултат от пропуска да бъде извършена изискваната съгласно правото на Съюза оценка на въздействието върху околната среда", цитират от формацията различни европейски решения.

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Кои незаконни обекти биха станали законни според "Зелено движение"?

Предложената процедура за узаконяване на незаконно изграждана или вече изградена техническа инфраструктура ще даде възможност за "узаконяване на някои скандални строежи в България", казват от "Зелено движение" и изброяват:

Незаконните лифтове на Мальовица и Пампорово от групата на транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);

Множество незаконни канализации и зауствания в реките на София в подвитошката яка, построени без канализация, от групата на преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в регулирани и нерегулирани територии, както и множество незаконни кабелни линии или незаконни тръби за ползване на минерална вода;

Незаконната инфраструктура в местността Баба Алино от групата на разпределителните проводи, разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване;

Незаконната речна корекция на река Козлука в курорта Елените, незаконната речна корекция в с. Баня, Разложко, на фирмата на Паскал Дойчев и незаконната корекция в Джебел от групата на хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите;

Незаконни хидромелиоративни преносни (довеждащи и отвеждащи) проводи (мрежи) и съоръженията към тях;

Подпорният хотел край Алепу и незаконните строежи на плажа Отманли при морския сарай на Доган от групата на брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи;

Незаконен язовир в Русокастро, незаконен язовир в с. Славяново, община Попово и пет незаконни язовира в Младиново от групата на хидротехническите съоръжения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения;

Незаконни ФЕЦ от групата на преместваемите, набивните и монтираните без основи енергийни обекти (ФЕЦ, съгласно § 1, т. 23 от Закона за енергетиката).

"Създаването на законова рамка, която позволява да се узакони който и да е от посочените незаконни строежи, би увредило доверието на гражданите в правовата държава и би довело до увеличаване на незаконните строежи", казват от формацията.

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"Неоснователно спиране на производства срещу незаконни строежи"

В § 8, ал. 9 пък се предвижда спиране на висящите производства по чл. 224, 224а, 225 и 225а ЗУТ след подаване на заявление по ал. 2. Удостоверението за търпимост или разрешението за довършване е основание за прекратяване на съответното производство. "Самото заявление не доказва допустимост или безопасност. Така контролът може да бъде блокиран и за обект, който впоследствие няма да отговори на условията", алармират от партията.

Снимка: Баба Алино, БГНЕС

Според тях също така не са уредени достатъчно ясно възобновяването на производствата по чл. 224, 224а, 225 и 225а ЗУТ при отказ, при непредставяне на документи или при пропускане на двугодишния срок по ал. 7, както и защитата срещу повторни заявления. Двугодишният срок е за подаване на заявление за довършване, а не за окончателно приключване на процедурата.

"Непрецизност и неяснота" на други текстове

"Зелено движение" открива и други пропуски в законопроекта - например с § 1 се предвижда в групата на техническата инфраструктура да се включат обекти като язовири и аеронавигационни кули. "Това постоянно разширяване на термина, с включването на все повече видове площни, големи и сложни технически строежи, е недопустимо. Не е правилно правилата за изграждане на сградни ВиК отклонения да бъдат едни и същи с тези за язовири, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и ФЕЦ на площи от няколко квадратни километра", категорични са от партията.

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Що се отнася до § 2, тя създава чл. 148, ал. 17 и 18 ЗУТ и предвижда укрепителни съоръжения към съществуващи републикански пътища и железопътни магистрали извън урбанизираните територии да могат да бъдат разрешени, без да са предвидени в действащия Подробен устройствен план (ПУП). Планът се одобрява впоследствие въз основа на проекта и разрешението. "Ал. 17 не поставя изрично условие за непосредствена опасност или обективно непредвидими обстоятелства. Това би поощрило недостатъчно или некачествено предварително проучване без отговорност за изпълнителя. По същество това представлява непозволена индивидуална държавна помощ към изпълнителя на геоложките проучвания", смятат от "Зелено движение".

Това не е всичко - според тях проблем има и при § 4, където се създава чл. 154а, разглеждащ нови теренни и/или геоложки обстоятелства по време на строителството. Тук измененията се одобряват преди изпълнението им - текстът не разрешава вече изпълнени изменения със задна дата. "Проблемът е последващото изменение на ПУП по ал. 3 и липсата на ясно разграничение между действително непредвидими условия и недостатъчно предварително проучване. По същество това представлява непозволена индивидуална държавна помощ към изпълнителя на геоложките проучвания", казват от формацията.

С § 6 се създава чл. 209а, с който имотите се отчуждават и придобиват в тригодишен срок от влизането в сила на ПУП. Предвиждат се пропуснати ползи при завземане преди отчуждаването и право на иск при неполучено обезщетение след срока. "Чл. 17, ал. 5 от Конституцията изисква принудителното отчуждаване да бъде след предварително и равностойно обезщетение. Бъдещото плащане и последващият иск не са равностойни на предварителна защита. Нотариалното съгласие по § 2 и § 4 не трябва автоматично да се тълкува като отказ от обезщетение или като учредяване на всички необходими вещни права. Тригодишният срок започва след влизането в сила на ПУП, но проектът не определя срок за приемането му след разрешаването. Периодът от фактическото засягане на имота до обезщетяването може да бъде по-дълъг. Изискването по § 5 за отчуждаване преди разрешението за ползване е полезно, но не решава проблема на по-ранния строителен етап", гласят аргументите на формацията.

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Исканията на "Зелено движение"

Предложеният § 8 от ЗИД на ЗУТ да бъде оттеглен или сериозно преработен, искат от "Зелено движение". Това трябва да стане в една от следните две посоки:

ограничаване на действието му единствено до строежи, които са публична държавна собственост или за които е индивидуално доказана надделяваща обществена необходимост . "Всяко узаконяване на незаконни строежи, които са частна собственост, би поощрило нарушаването на закона, защото би довело до очакване за следващо узаконяване", казват от формацията;

. "Всяко узаконяване на незаконни строежи, които са частна собственост, би поощрило нарушаването на закона, защото би довело до очакване за следващо узаконяване", казват от формацията; преработване чрез посочване кои незаконни строежи, държавна собственост, да бъдат узаконени чрез изрично посочване на заповедите за строителство или поземлените имоти, в които е извършен строежът. Узаконяването на незаконни строежи е действие, извънредно и увреждащо респекта на гражданите към закона и към държавните институции, които го прилагат. Независимо от това индивидуалното посочване би намалило вредата, доколкото обществеността ще придобие яснота кои управляващи са действали срещу законите и ще порицае техните действия.

Предложените § 2, § 4 и § 6 да бъдат прецизирани с цел избягване на непозволена държавна помощ към изпълнителите на геоложките и предварителните проучвания и поощряване на некачествени проучвания, които винаги ще могат да бъдат санирани, искат още от формацията.

Последното им предложение е да отпадне изцяло §1 от така предложения законопроект.