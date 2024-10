Бягай, Дуров, бягай: Telegram пусна 3D игра за живота на основателя си

На 10 октомври приложението Telegram пусна игра, наречена Durov Run. Тя е посветена на живота и кариерата на създателя на платформата Павел Дуров и бе показана за първи път точно на рождения му ден вчера, когато той навърши 40 години.

Играта, наречена Durov Run, е 3D версия на блокчейна TON в жанра на безкрайния бегач с елементи на бизнес симулатор.

Играта е замислена да пренесе участниците по местата, където Дуров е живял и работил, а задачата им е да избегнат препятствията, да събират бонуси и да се опитат да се задържат в играта възможно най-дълго.

𝐏𝐀𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐔𝐑𝐎𝐕'𝐒 𝐆𝐀𝐌𝐄: 𝐍𝐄𝐖 𝐆𝐄𝐌 👇💎



Today is Pavel Durov's birthday, and the 3D blockchain game "Durov Run" is launching!



A business simulation endless runner game, tracing Durov's journey from Saint Petersburg to global ventures.



➤ 𝐊𝐞𝐲 𝐅𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬:… pic.twitter.com/gQBbuVmru2