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"Ако хората в панелките минат на ток, инсталациите им няма да издържат": Прогноза, че парното може да скочи с близо 30%

23 октомври 2026, 8:25 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ако хората в панелките минат на ток, инсталациите им няма да издържат": Прогноза, че парното може да скочи с близо 30%

Има искане на "Булгаргаз" за 34% увеличение на природния газ от 1 ноември и това увеличение може да повлече недобри последици и за битовите, и за небитовите потребители. Това заяви Еленко Божков, бивш зам.-шеф на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и бивш зам.-министър на енергетиката.

"Гледа се каква е частта на природния газ в цената на топлинната енергия. Знае се, че тя е над 50%, даже до 70% стига за "Топлофикация София". Тези 70%, при това увеличение на цената над 35% на природния газ, даже може да отиде към 40%, имаме и 20% купуване на емисии (чиято цена вече достигна 82 евро), при това положение се очаква цената на топлинната енергия за София специално да се качи с 29%. Това ще стане, ако КЕВР реши да вдигне цената на парното", разясни той.

Неизбежно увеличение

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При такова увеличение на цената това е твърде възможно, защото няма резерви, добави експертът.

Според него вместо от 1 юли, както е по закон, е възможно да усетим това увеличение още от януари.

"Тенденцията, която има за цената на природния газ, е такава. В момента, ако азерският газ е около 35 евро на 1000 куб.м, на борсата е 90 евро. Азерският газ при нас участва в микса, който купува "Булгаргаз" от 35 - 40%. Цената му расте заради ситуацията в Ормузкия проток. Това е перспективата", коментира Божков.

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Според него толкова голямо увеличение ще се наложи да бъде направено, а единствената алтернатива е да се смени цялостната политика на ЕС. Това ще оскъпи и парното, и топлата вода.

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"Има едно неотменимо правило за цяла Европа - расте ли цената на природния газ, расте цената на електрическата енергия", обясни Божков.

"Но тук има разлика между битовите и небитовите потребители. При битовите потребители се знае от къде може да се вдигне крайната цена, защото за цената на енергията има резерв. Но при цените за индустрията и небитовите потребители - те се компенсират при цена на електрическата енергия над 123 евро за мегаватчас, но се компенсират чак юни. И то за 80% от тази цена. Ако обаче прогнозната цена на електрическата енергия на борсата надмине 180 евро, тогава започват всеки месец да ги компенсират. Тя в момента е 225 евро средно на борсата. Това значи, че нещата не изглеждат никак добре за бизнеса. И премиерът направи изявление, че ще се преразглежда възможността за компенсация, защото тук става въпрос за ликвидността на бизнеса", добави той.

При старите сгради за мрежата ще е проблем, ако има масов отказ от "Топлофикация"

Божков коментира и ситуацията с битовите абонати. Много от тях обмислят да се откажат от "Топлофикация" заради дългите периоди без топлоподаване и проблемите със сметките.

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"Тук става въпрос за локалната разпределителна мрежа, на която се надяваме, че интензивно правят профилактики тези дни. Когато говорим за инсталация, трябва да я делим на сградна и разпределителна. За панелните стари сгради има рискове сградната инсталация да не издържи", заяви той по отношение на варианта, ако хората в тях се откажат от парното и минат на отопление с ток.

"Мрежовите разходи на разпределителните дружества трябва да се платят по някакъв начин. Тази енергия, която е някакъв процент от общата енергия, ЕРП-тата я купуват от борсата. И то на тези цени, за които говорим - над 225 евро. Те я купуват скъпо. Тя ще се компенсира евентуално чак юни догодина. И прогнозата е, че те пак през януари могат да решат какво ще правят с мрежовите услуги и с прогнозната цена, защото те няма какво много да направят, освен от 1 януари да вдигнат прогнозните цени. От там нещата не изглеждат добре, защото в крайната цена на потребителя, която в момента е 144 евро на мегаватчас, мрежовата услуга участва около 36% и ако се вдигне тази цена на мрежовите услуги, нещата никак няма да изглеждат добре", завърши Божков.

 

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Топлофикация парно Електроенергия Топла вода Отопление Топлофикация София енергийна система КЕВР
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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