Да потекат доларите: Венецуела очаква милиарди от петролния сектор

Венецуела очаква инвестиции за близо 76 млрд. долара в петролния сектор през следващите пет години в резултат на наскоро подписани споразумения, заяви в събота временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Ройтерс и АПА. Още: Петролът смени посоката заради нова готвена отстъпка от Тръмп към Путин, лоша официална прогноза за 2027 г.

Предстоят големи инвестиции

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Двустранно споразумение със САЩ обхваща 17 петролни находища и предвижда изграждането на 250 нови сондажни платформи. То е част от по-широк пакет от 61 споразумения. „Предстоят големи инвестиции“, заяви Родригес по държавната телевизия.

След свалянето на президента Николас Мадуро през януари Венецуела отново отваря енергийния си сектор за чуждестранни инвестиции с подкрепата на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Договореностите биха могли да подпомогнат възстановяването на петролния добив в страната.

Родригес съобщи и за увеличение на производството в западния щат Зулия от 70 000 до 370 000 барела дневно, без да уточни за какъв период е постигнато то.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, но добивът от години е засегнат от недостатъчни инвестиции, проблеми в държавната петролна компания „Петролеос де Венесуела“ (PDVSA) и американски санкции.

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