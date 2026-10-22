Данни за нови ударни планове на САЩ и Израел срещу Иран вдигнаха още повече цената на петрола

Опасения от евентуална ескалация на войната в Близкия изток повишиха цените на петрола днес, 22 октомври. Причината е информация на The New York Times, според която САЩ планират да възобновят ударите срещу Иран. Военните сили на САЩ и Израел са изготвили конкретни планове за подновяване на нападенията след междинните избори за американския Конгрес през ноември, твърди изданието, позовавайки се на официални лица от САЩ. Очаква се операцията да е кратка, но интензивна.

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САЩ също така са разпоредили на държавните служители, които не работят в служби за спешна реакция, и техните семейства да напуснат Саудитска Арабия. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че заповедта се отнася само за кралството. Той посочи като причина зачестилите атаки на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути срещу граждански цели.

Цените

Заради всичко това фючърсите на суровия петрол тип "Брент", който е референтен за Европа, се повишиха с 1,71% до 110,67 долара за барел в началото на азиатската търговия днес (четвъртък). Към 10:15 ч. българско време цената се качи още нагоре - до 111,59 долара за барел, което е с 2,77 долара над нивото, при което бе затворена предходната сесия.

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Цената на американския суров петрол WTI отбеляза ръст от 1,42% до 98,53 долара за барел в началото на търговията, а към 10:15 ч. наше време достигна 99,54 долара за барел - с 2,39 щатски долара над равнището, при което бе затворена предходната сесия, показват данните в реално време на CNBC.

Снимка: Getty Images

Икономическите последици от повишените цени на петрола обаче може да са по-леки, отколкото през предишните десетилетия, защото потребителите са станали по-малко уязвими към такива сътресения, казва Дейвид Вагнер - ръководител на отдела за акции и портфейлен мениджър Aptus Capital Advisors.

„Цена от 100 долара за барел днес е съвсем различна от цената от 100 долара за барел преди 20-30 години“, каза Вагнер. Той отбеляза, че цените на суровия петрол остават значително под историческите си върхове, като се отчете инфлацията.

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