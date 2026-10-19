Колко са преките загуби за украинския бизнес от началото на годината: Говори премиерът на страната

„През тази година руските удари нанесоха на украинския бизнес преки загуби в размер на 7,7 млрд. долара. Бяха унищожени или повредени над 1 милион квадратни метра складови, производствени и логистични помещения“. Това обяви премиерът на Украйна Серхий Корецки в интервю за украинската служба на BBC.

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Той отбеляза, че държавата помага на бизнеса: предоставя държавни помещения за преместване на складове и производствени помещения. „За компенсация на лихвените проценти по програмата „Достъпни кредити 5-7-9%“ в държавния бюджет за тази година са предвидени 18 милиарда гривни“, уточни Корецки.

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Освен това, според него, Украйна е поела частично компенсиране на загубите за корабите, акостиращи в украински пристанища, тъй като те „днес не могат да получат международна застраховка поради прекалено високите рискове“. Корецки подчерта, че „от този сектор зависи работата на аграрния сектор и на стотици хиляди хора, работещи в него“.

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„Собствените приходи на държавата покриват едва една трета от нашите нужди в областта на отбраната, социалните плащания и здравеопазването. Две трети се състоят от подкрепата на партньорите, за която трябва да се борим всеки ден“, добави Корецки.