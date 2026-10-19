Спорт:

Колко са преките загуби за украинския бизнес от началото на годината: Говори премиерът на страната

19 октомври 2026, 21:04 часа 1647 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС Украйна
Колко са преките загуби за украинския бизнес от началото на годината: Говори премиерът на страната

„През тази година руските удари нанесоха на украинския бизнес преки загуби в размер на 7,7 млрд. долара. Бяха унищожени или повредени над 1 милион квадратни метра складови, производствени и логистични помещения“. Това обяви премиерът на Украйна Серхий Корецки в интервю за украинската служба на BBC.

Още: Украйна спаси 23 деца от руска окупация, сред тях е и 9-годишно момче, обучавано за военна служба

Той отбеляза, че държавата помага на бизнеса: предоставя държавни помещения за преместване на складове и производствени помещения. „За компенсация на лихвените проценти по програмата „Достъпни кредити 5-7-9%“ в държавния бюджет за тази година са предвидени 18 милиарда гривни“, уточни Корецки.

Още: Капанът с руските замразени активи: Как ЕС да освободи Белгия от огромния риск

Освен това, според него, Украйна е поела частично компенсиране на загубите за корабите, акостиращи в украински пристанища, тъй като те „днес не могат да получат международна застраховка поради прекалено високите рискове“. Корецки подчерта, че „от този сектор зависи работата на аграрния сектор и на стотици хиляди хора, работещи в него“.

Още: Руските ракети разрушиха един от най-важните сектори на украинската икономика - стоманата изчезва

„Собствените приходи на държавата покриват едва една трета от нашите нужди в областта на отбраната, социалните плащания и здравеопазването. Две трети се състоят от подкрепата на партньорите, за която трябва да се борим всеки ден“, добави Корецки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
украинска икономика война Украйна Серхий Корецки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес