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Най-голямото поскъпване в историята: Самолетните билети с нови брутални цени

22 октомври 2026, 13:33 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Най-голямото поскъпване в историята: Самолетните билети с нови брутални цени

Цените на самолетните билети в Европа могат да се повишат с до 20% през 2027 г. заради поскъпването на авиационното гориво на фона на продължаващата война в Иран. Това предупреди изпълнителният директор на най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ryanair Майкъл О'Лиъри, цитиран от Euronews. Той разкритикува и европейските екологични данъци, които според него допълнително увеличават разходите на авиокомпаниите. По думите му от април 2027 г. повечето европейски превозвачи ще разполагат с ограничена защита срещу поскъпването на горивата, тъй като съществуващите им договори за фиксиране на цените постепенно изтичат. 

Според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) средната цена на авиационното гориво в Европа и страните от ОНД е достигнала 207,61 долара за барел през седмицата до 16 октомври, което представлява увеличение от близо 128% на годишна база.

Снимка: Envato

О'Лиъри обясни, че през настоящата година Ryanair е осигурила гориво на цена от около 67 долара за барел, но очаква разходите ѝ за петрол да се удвоят през 2027 г. "През следващата година ще видим увеличение на цените на самолетните билети в Европа с 10, 15, а може би и 20%. Смятам, че това ще бъде най-голямото поскъпване в историята на европейската авиация за период от 12 месеца", заяви той на пресконференция в Брюксел.

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"През следващата година 85% от нуждите ни от гориво няма да бъдат защитени срещу ценови колебания, а повечето европейски авиокомпании са в сходно положение", допълни О'Лиъри.

Цените на петрола и петролните продукти, включително авиационното гориво, се повишиха рязко след избухването на войната в Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток. В сряда фючърсите на суровия петрол сорт "Брент" достигнаха 109,86 долара за барел, близо до петмесечен максимум. 

Според ръководителя на Ryanair допълнителен натиск върху цените ще окаже и очакваното намаляване на предлаганите самолетни места през 2027 г. вследствие на фалити и придобивания на европейски авиокомпании.

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О'Лиъри посети Брюксел, за да обяви значително съкращаване на операциите на Ryanair в Белгия заради планираното увеличение на авиационния данък от 2 на 7 евро през януари 2027 г. Компанията ще премахне 20 маршрута и 1,1 милиона места от зимното си разписание в Белгия, като прехвърли шест самолета към европейски пазари с по-ниски оперативни разходи, предава БГНЕС.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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