Нова огромна отстъпка на Тръмп пред Путин - сделка и за руския "сенчест флот"

Администрацията на Доналд Тръмп явно намира начин да извади някои танкери от руския "сенчест флот" от санкциите, без официално да отменя наказателните мерки. Става въпрос за стари и зле поддържани кораби под контрола на Москва, които плават под чужди флагове, прехвърлят си петрол един на друг в открито море, застрашават околната среда и морската безопасност, като заобикалят наложените им санкции.

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Енергийният министър на САЩ разделял корабите на "добри" и "лоши"

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон разрешава санкционираните танкери да бъдат продадени на нови собственици, които след това ще могат да ги използват за законни превози на петрол, предаде Bloomberg.

Според Райт в момента около 1600 кораба са под санкции. Инициативата би могла да върне десетки или дори стотици танкери на законния пазар за морски превози, като по този начин допринесе за намаляване на транспортните разходи.

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Крис Райт отхвърли твърдението, че САЩ на практика отменят санкциите. Той обясни, че под управлението на новите си собственици корабите вече няма да превозват петрол, подлежащ на наказателни мерки. „Ще преместим някои кораби от това, което наричам флота на „лошите“, към флота на „добрите“, заяви министърът, пропускайки да обясни как единия ден даден кораб може да е "лош", а на другия изведнъж да мине в лагера на "добрите".

Това е поредната отстъпка на Вашингтон пред руския диктатор Владимир Путин на фона на сключената между него и Тръмп сделка за износ на руски дизел на световните пазари.

Междувременно изглежда, че руските кораби са намерили нов начин за заблуда и заобикаляне на западните санкции, като фалшифицират данните за местонахождението си, за да скрият маршрутите си и да изглежда сякаш са на две места едновременно. Това се прилага координирано, което показва, че Русия е поела цялостния контрол върху тях, за да ги защити от атака, писа в свой материал ​​Financial Times: Сенчестият флот на Русия с нов трик: Как танкерите "изчезват" пред очите на света.