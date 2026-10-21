ОББ: Жилищният пазар запазва устойчивост през второто тримесечие на 2026 г.

Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната.

„През второто тримесечие на 2026 г. цените на жилищата у нас нараснаха с 15,5% спрямо същия период на миналата година. Спрямо предходното тримесечие (първо тримесечие на 2026 г.) цените се увеличиха с 4,5%.“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев. По този показател най-голямо увеличение за тримесечието регистрира Пловдив (+5,8%), следван от Стара Загора (+2,9%), Варна (+2,8%) и София (+2,4%). Намаление беше отчетено единствено в Бургас (-1,5%).

Темпът на нарастване на цените на жилищата в България остана сред най-високите в Европейския съюз. На годишна база страната се нареди на второ място след Португалия (16,5%) и пред Литва (14,3%). На тримесечна база България също зае второ място сред държавите членки, изпреварена единствено от Литва (5,0%) и следвана от Румъния (4,4%)., изясни д-р Калчев. На този фон през второто тримесечие цените на жилищата в ЕС нараснаха с 4,7% на годишна база и с 1,2% спрямо предходното тримесечие, докато в еврозоната увеличението беше съответно 4,0% и 1,1%.

От своя страна динамиката на продажбите на жилища очерта по-разнопосочна картина. През второто тримесечие на 2026 г. стойността на реализираните продажби намаля с 5,8% на годишна база, а броят им - с 18,1%. По-същественият спад в броя на сделките спрямо тяхната стойност е в съответствие с продължаващото поскъпване на жилищата, както и с предпочитанията към все по-големи жилища. Годишните понижения следва да се разглеждат и на фона на високата сравнителна база от предходната година. „От друга страна, на тримесечна база се наблюдава рязко възстановяване на пазарната активност, като стойността на продажбите нарасна с 29%, а броят им - с 26,9% през тримесечието.“ , обясни д-р Калчев.

„Съществен фактор за поддържане на жилищното търсене остават благоприятните условия за кредитиране. По данни на БНБ средният лихвен процент по новите жилищни кредити през август е 2,42%, на фона на годишна инфлация от 5,0%. При над 2,5% отрицателна реални лихва по ипотеките рационалното икономическо поведение подкрепя търсенето, а високата ликвидност на банковата система и ръстът на доходите правят сделките достъпни.“, допълни д-р Калчев. В този контекст устойчивият ръст на цените, съчетан с колеблива динамика на продажбите, води до запазване на ценовия натиск на жилищния пазар. В средносрочен план нормализирането в ръста на работната заплата и проникването на възходящия лихвен цикъл в еврозоната към България постепенно ще забавят възходящата ценова динамика.

През септември хармонизираната инфлация отново отбеляза ръст и достигна до 5.6% на годишна база. Потребителската инфлация (по националната методология) също се ускори до 5.7% при 5.1% през август. „Най-голям скок в цените се отчита в сектор „Транспорт“, където инфлационният натиск продължава да бъде огромен, достигайки 16,4% на годишна база след регистрираните 13.8% през август. „Услуги на ресторанти и хотели“, „ Развлечения, спорт и култура“ и „Образователни услуги“ следват с най-високи нива на поскъпване от 9,4%, 9,0% и 7,0%, съответно.“, заключи главният икономист на ОББ.