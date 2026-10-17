"Прекомерна зависимост на "Лукойл": Икономист вижда проблем с доставките от Русия

За прекомерна зависимост на вноса на суров нефт от Русия заговори в предаването "Говори сега" по БНТ Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Според него тази зависимост е прекомерна и може би става дума за слотови сделки от страна на рафинерията в Бургас. По думите му тези доставки може да бъдат диверсифицирани, като се внася от други страни, но това не се случва. Само за пример той даде доставките от САЩ, които по думите му са само 1%.

Цените на суровия петрол след действията на Тръмп

"Няма да се промени цената на суровия петрол значително. Вероятно ще има поевтиняване понеделник", смята Владимиров. Той коментира и решението на Тръмп за отмяната на Закона Греъм и временното вдигане на санкциите срещу руския дизел.

"Търговците са очаквали, че може би тези санкции ще влязат в сила. Не е неочаквано това действие. Проблемът с доставките на суров нефт остават, те са свързани с напрежението в Ормузкия проток", каза още Владимиров.

Според него основната цел на действията на Тръмп е да се успоктоят цените на дизела в САЩ, чиито ползватели са селскостопанските и транспортните компании , които пък са концентриран електорат на републиканците. ОЩЕ: "Лукойл" има петрол до декември": Премиерът обвини Бойко Борисов, че всява паника