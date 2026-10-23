Радар за икономика: Най-важните новини на 23 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 23 октомври 2026 г.

5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подкрепи част от предложените от Министерството на финансите промени в данъчното законодателство за следващата година. Пакетът обхваща изменения, които имат за цел да гарантират фискалната стабилност, да оптимизират събираемостта и да предоставят по-добра предвидимост за гражданите и бизнеса.

Още: 5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

"Ако хората в панелките минат на ток, инсталациите им няма да издържат": Прогноза, че парното може да скочи с близо 30%

Има искане на "Булгаргаз" за 34% увеличение на природния газ от 1 ноември и това увеличение може да повлече недобри последици и за битовите, и за небитовите потребители. Това заяви Еленко Божков, бивш зам.-шеф на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и бивш зам.-министър на енергетиката.

Още: "Ако хората в панелките минат на ток, инсталациите им няма да издържат": Прогноза, че парното може да скочи с близо 30%

Руската централна банка пак не понижи лихвата - прогнозира по-висока инфлация и по-нисък ръст на икономиката

Централната банка на Русия запази основния си лихвен процент на ниво 14% за втора поредна година, повиши прогнозата си за инфлацията и понижи тази за растеж на икономиката. Регулаторът отново отказва да понижи лихвата. Преди това Централната банка беше облекчила паричната политика в рамките на десет заседания в периода от юни 2025 г. до септември 2026 г. Сега решението се обосновава с продължаващия силен ценови натиск и високите инфлационни очаквания.

Снимка: Getty Images

Още: Руската централна банка пак не понижи лихвата - прогнозира по-висока инфлация и по-нисък ръст на икономиката

Рязка промяна при еврото, премина важна граница в края на седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Оттогава насам то постепенно успява да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. В четвъртък, 22 октомври, обаче последваха няколко резки промени - еврото слезе под тази кота, след това се качи над нея и затвори сесията в това положение, но в последния ден от работната седмица отново е под границата.

Още: Рязка промяна при еврото, премина важна граница в края на седмицата

Европейският петрол удари рекорд за последната близо половин година

Цените на петрола се качиха още малко нагоре в началото на азиатската търговия в петък, 23 октомври, след като през предходната сесия отбелязаха ръст от 4% до петмесечен връх поради опасения от по-нататъшни прекъсвания в доставките след атаките на хутите срещу водещия износител Саудитска Арабия. Сесията в четвъртък затвори при цена от 113,17 долара за барел на европейския сорт "Брент", а в последния ден от работната седмица стойността е дори по-висока.

Още: Европейският петрол удари рекорд за последната близо половин година