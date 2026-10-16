"Росатом" губи договорите си в Казахстан

Русия губи позициите си в урановата индустрия на Казахстан за сметка на Китай. Националният оператор на Казахстан за внос и износ на уран "Казатомпром" одобри договор с китайски държавен купувач, но отхвърли почти идентично споразумение с руската държавна "Росатом", съобщи The ​​National Interest.

Това е в резултат на решение на Казхстан от края на 2025 г., според което чуждестранните компании вече са длъжни не просто да купуват уран и да го изнасят, но и да инвестират в преработката на суровината вътре в страната и да трансферират необходимите технологии за обогатяване на уран.

"Росатом" заради западните санкции има сериозни затруднения да го прави, което позволява на Китай да го измести. Както пояснява авторът на статията Фьодор Дмитренко, тези компании, които могат да изградят цялостно производство в Казахстан ще усилят позициите си, а тези, които искат само да изнасят концентрата, вече нямат тази възможност.

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Това е значителен удар за Москва, пише още той. Казахстан е най-големият производител на уран в света от 2009 г. насам, като държи около 40% от световното производство. Впрочем, според автора, САЩ и Европа също рискуват да загубят, тъй като все още не са предложили на Казахстан също толкова изгоден модел на сътрудничество като Китай.

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