След 5-месечния връх: Две резки промени при цената на петрола заради Иран и хутите

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в сряда, 21 октомври, на фона на опасенията относно доставките от Близкия изток. Търговците проявяват предпазливост и поради рисковете, свързани с корабоплаването в Червено море, както и със заплахите за петролната инфраструктура в Саудитска Арабия, предава CNBC. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, скочиха с 1,60 долара от началото на търговията днес до 110,38 долара за барел (към 9:30 ч. българско време). Американският суров петрол WTI се повиши с 1,40 долара до 99,22 долара за барел по същото време.

Петмесечен рекорд за "Брент"

Цените бяха спаднали по време на предходната търговска сесия, след като иранският президент Масуд Пезешкиан обсъди усилията за посредничество във войната срещу САЩ по време на среща с началника на пакистанската армия в Техеран. Във вторник фючърсите на суровия петрол „Брент“ затвориха с понижение от 76 цента, или 0,69%, до 108,79 долара, след като преди това достигнаха петмесечен връх от 111,99 долара.

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Ноемврийският контракт за американския суров петрол WTI, чийто срок изтече във вторник, затвори вчера с понижение от 1,87 долара, или 1,8%, до 101,79 долара.

Факторите: ударите на хутите в Саудитска Арабия, инцидентите в Ормузкия проток и запасите в САЩ

Супертанкер се възпламени, след като се натъкна на морска мина южно от Ормузкия проток, докато „нарушаваше“ иранските разпоредби, съобщиха във вторник Военноморските сили на Иранската революционна гвардия, цитирани от местните медии. За две седмици са били отчетени най-малко 18 нападения над кораби, посочи в бележка в понеделник компанията за проследяване Kpler.

„Нападенията над танкери са се разширили извън пролива Ормуз“, посочиха в своя бележка анализаторите от LSEG, цитирани от CNBC. „Иран атакува кораби чак до Оманския залив, заплашвайки товаренето извън Арабския залив, както и прехвърлянията от кораб на кораб, които спомагаха за поддържането на товаренето в Близкия изток, докато конфликтът се проточваше".

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Снимка: Getty Images

В понеделник хутите - йеменските бунтовници, подкрепяни от Иран и воюващи срещу Саудитска Арабия и поддържаното от нея международно признато правителство в Йемен - поеха отговорност за атаките срещу обект на саудитската държавна енергийна компания Saudi Aramco в Янбу, нефтеното находище "Шайба" и летищата в Рияд и Абха.

Броят на жертвите от атаката на хутите срещу йеменските правителствени сили в понеделник се увеличи до 73, след като боевете се засилиха.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в телевизионно интервю, излъчено във вторник, че Иран не е получил отговор от Саудитска Арабия или от хутите в Йемен на предложението си да посредничи в мирните преговори. Интересно е как държава, която открито подкрепя едната страна, може да бъде медиатор.

В САЩ двама служители на Министерството на енергетиката заявиха във вторник, че работят с рафинерии по целия свят за увеличаване на производството на гориво. Недостигът на дизел е довел до повишаване на цените, заявиха те.

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Очакваше се запасите от суров петрол в САЩ да са спаднали миналата седмица, заедно със запасите от петролни продукти, както показа разширено проучване на Reuters във вторник. Осем анализатори, анкетирани от агенцията, оцениха средно, че запасите от суров петрол са спаднали с около 800 000 барела през седмицата, приключила на 16 октомври.