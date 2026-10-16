Тръмп и руският "сенчест флот" пак влияят на цената на петрола

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в петък сутринта, 16 октомври, докато инвеститорите преценяват рисковете в Близкия изток и възможните мерки на САЩ за облекчаване на ограниченията върху руския „сенчест флот“ от танкери, пренасящ нефт и заобикалящ санкциите. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха със 73 цента до 105,19 долара за барел към 9:20 ч. българско време. Фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха понижение със 70 цента до 97,27 долара за барел.

В четвъртък WTI затвори с ръст от над 3%, след като значителното намаление на запасите от суров петрол в САЩ подкрепи цените, докато цената на суровия петрол тип „Брент“ остана почти без промяна.

В четвъртък Международната енергийна агенция се съгласи да пусне на пазара над 20 милиона барела дизел, както и останалото количество петрол от рекордното освобождаване на аварийни резерви, обещано през март, с цел да се увеличи предлагането и да се охладят растящите цени.

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По време на предходната търговска сесия цените на петрола се повишиха през нощта, което е знак, че „инвеститорите са недоволни от тези мерки“, отбеляза Haitong Futures в петък. „Това, което наистина би охладило пазара на петрол, е облекчаване на напрежението в Близкия изток", смятат анализаторите, цитирани от CNBC.

Тръмп обмисля санкции срещу "сенчестия флот": фактор, който влияе на цената

Администрацията на Доналд Тръмп междувременно обмисля отмяна на санкциите срещу някои от така наречените кораби от „сенчестия флот“, които превозват петрол и нефтопродукти от страни като Русия, Иран и Венецуела, в опит да се намалят рекордно високите световни тарифи, заяви в сряда американски представител.

Снимка: Getty Images

Дискусиите се провеждат няколко дни след като президентът на САЩ временно отмени санкциите срещу руския дизел – ход, който предизвика лавина от критики от страна на украинския президент Володимир Зеленски, европейските държави и някои от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия в Сената на САЩ.

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Хутите и Саудитска Арабия продължават с ударите помежду си

Междувременно ескалиращият конфликт между Саудитска Арабия и йеменските хути, подкрепяни от Иран, както и подновените атаки срещу кораби в региона, подкрепиха цените.

Атаките около Ормузкия проток са се увеличили значително през последните 10 дни, като Иран заяви, че засилва ударите в отговор на американската блокада на пристанищата му и по-строгите санкции, въведени миналия месец.

В четвъртък хутите изстреляха ракети по комплекса на президентския дворец в южния йеменски град Аден, като убиха двама охранители, докато коалицията, водена от Саудитска Арабия в Йемен, съобщи за десетки атаки срещу саудитската инфраструктура в ескалиращия конфликт. Рияд подкрепя международно признатото йеменско правителство.