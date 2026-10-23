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В Русия поискаха драстично повишение на митата върху вноса на вина от "неприятелски държави"

23 октомври 2026, 2:45 часа 424 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
В Русия поискаха драстично повишение на митата върху вноса на вина от "неприятелски държави"

Асоциацията на лозарите и винопроизводителите в Русия отново се обяви в подкрепа на рязкото увеличение на митата върху вносното вино от неприятелски страни. За това съобщи пред ТАСС изпълнителният директор на асоциацията Петър Ефремов по време на Руския винопроизводителен форум в Геленджик. В момента митото върху виното и вермутите от „неприятелски държави“ възлиза на 25%, но не по-малко от два долара на литър. То бе повишено през август 2024 г.

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„Това е позицията на асоциацията, която беше заявена веднъж и, всъщност, не се е променила. Разбира се, ние се противопоставяме преди всичко на вноса от неприятелски държави. Това е нашата традиционна позиция, която се запазва“, заяви той и уточни, че от бранша искат драстично завишаване на митата до 200%.

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Ефремов също така заяви, че руското винопроизводство засега е ориентирано предимно към вътрешния пазар: произведената в страната продукция се продава в Русия, а експортната насоченост тепърва предстои да се развива.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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