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Зимата токът може да поскъпне значително: Обяснение защо въпреки фотоволтаиците, вече няма нулеви цени

21 октомври 2026, 10:51 часа 866 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Зимата токът може да поскъпне значително: Обяснение защо въпреки фотоволтаиците, вече няма нулеви цени

През зимните месеци цените на електроенергията в България могат да се повишат значително, като в най-скъпите часови интервали е възможно да надхвърлят 300–400 евро за мегаватчас.

Това прогнозира д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Съвета по конкурентоспособност към Българската търговско-промишлена палата и основател на Соларната академия България.

"Ограниченията в регионалното производство на електроенергия, състоянието на водните ресурси и недостатъчните трансгранични възможности за пренос могат да окажат допълнителен натиск върху цените през зимата", допълни д-р Тодоров.

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Край на нулевите цени

Той посочи, че от юли насам се наблюдават съществени промени на пазара, като в часовете с високо производство от фотоволтаични централи вече не се наблюдават обичайните нулеви цени. Вместо това цените в тези интервали могат да достигат 100–150 евро/MWh.

"Електроенергията е един от най-съществените разходи за много предприятия, особено в енергоемките отрасли. Разходите за комунални услуги са сред водещите пера в бюджетите на компаниите, а електроенергията заема значителен дял от тях", посочи той, цитиран от Фокус.

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По думите му проблемът се задълбочава от големите разлики в борсовите цени в рамките на едно денонощие. Когато електроенергията е значително по-евтина по обяд и много по-скъпа вечер, предприятията, които не могат да изместят потреблението си, са изложени на сериозен финансов риск. Това засяга не само големите промишлени предприятия, но и малките и средните компании. Като пример д-р Тодоров посочи кварталните магазини, които работят през целия ден и трябва да използват хладилно оборудване както в часовете с по-ниски цени, така и във вечерните пикови периоди.

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"Досегашният подход за подпомагане на бизнеса чрез компенсации при високи цени на електроенергията не решава дългосрочно проблема", каза още д-р Тодоров. Той предлага държавната подкрепа да бъде насочена към конкретни инвестиции, съобразени с потреблението и спецификата на всяко предприятие. Сред възможните мерки са модернизация на оборудването, подобряване на енергийната ефективност, внедряване на фотоволтаични системи и батерии за съхранение на електроенергия.

Източник: Getty Images

Според него товаровите профили на предприятията, които показват кога и колко електроенергия потребяват, могат да послужат за определяне на най-подходящите мерки.

"Тази информация се събира от доставчиците на електроенергия и позволява решенията да бъдат съобразени с конкретните нужди на бизнеса. Подобен подход би позволил публичните средства да се използват по-целенасочено, вместо да се разпределят чрез общи компенсационни схеми", допълни д-р Тодоров.

Ролята на фотоволтаиците и батериите

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По оценка на д-р Тодоров фотоволтаична система, съчетана с подходящо управление на потреблението, може да намали разходите за електроенергия на бизнеса.

"При добавяне на батерия възможностите за използване на произведената енергия в по-скъпите часове се увеличават. Потенциални финансови спестявания от около 20–25% при фотоволтаична система и до 50% при комбинация с батерия. При допълнително оптимизиране на потреблението той допуска и по-високи резултати. Реалният ефект обаче зависи от профила на натоварване, размера на системата, инвестиционните разходи и начина на управление", заяви той.

Според него високите цени на електроенергията могат да бъдат и стимул за модернизация, но малките и средните предприятия продължават да срещат затруднения при осигуряването на финансиране за подобни инвестиции.

Тодоров призова предприемачите да анализират внимателно собственото си потребление и да го съпоставят с почасовите и 15-минутните ценови интервали на пазара.

"Възможността за преместване на част от дейностите към по-евтините часове, съчетана с инвестиции в енергийна ефективност и съхранение на енергия, може да намали финансовия риск за компаниите. Прогнозата за цени над 300–400 евро/MWh се отнася до най-скъпите часови интервали и представлява експертно очакване, а не гарантирано ниво на цените за целия зимен период", заключи той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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