100 ядрени бойни глави в Калининград: Русия вече го прави, предупреждава The Times

Русия вече е започнала да разполага ядрени бойни глави в региона на Калининград, който разполага със складови помещения и системи за доставка на ядрени оръжия. Това съобщава авторитетната британска медия The Times. По оценка в материала, там могат да бъдат складирани до 100 ядрени бойни глави.

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Припомняме, че Путинова Русия и то лично диктаторът, който я управлява - Владимир Путин, вече публично заплаши, че ако НАТО нападне Калининград, то Русия ще бъде принудена да отговори с всичко, с което разполага - т.е. и с ядрено оръжие. Именно Калининград се счита за важна стратегическа военна точка - за затваряне на т.нар. коридор "Сувалки", което ефективно да отреже всички прибалтийски държави от останалите страни-членки на НАТО.

Сателитни изображения показват и изграждането на голяма радарна система в Гвардейск, на 32 км от полската граница и на 64 км от Литва. Комплексът се състои от три реда антенни мачти, всяка с дължина около 500 метра. Станцията може да открива ракети, кораби и самолети на разстояния до 3200 км, покривайки значителна част от Европа.

Освен това, Калининградска област е източник на GPS смущения от няколко години. Според литовски оценки Русия е разположила там най-малко 36 антени за GPS спуфинг - фалшифициране на сателитни навигационни сигнали.

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